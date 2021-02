Terenzo, lupi sbranano 8 daini nell'agriturismo

VALENTINO STRASER

TERENZO - Uccisi e scarnificati di notte da un branco di lupi. È accaduto nei pressi dell’azienda agrituristica La Riva, nei pressi di Lesignano Palmia, dove vengono allevati alcuni esemplari di daini. Dei tredici daini dell’azienda, situata nel territorio di Terenzo, sette femmine e un maschio sono stati divorati dai predatori, forse ibridati con cani selvatici.

Il branco di lupi, presumibilmente una decina, è riuscito a crearsi un varco nella recinzione e a introdursi nell’allevamento.

Nessuno si è accorto di nulla anche per la distanza del luogo dell’attacco alle abitazioni. La mattina seguente, i proprietari Paola Piccinini e Pierluigi Bardini, ignari della vicenda, si sono introdotti nel recinto per attendere, come d’abitudine, i daini per la razione di cibo.

Dopo aver atteso inutilmente l’arrivo dei cervidi, i proprietari hanno svolto un sopralluogo per sincerarsi della situazione.

Una volta intercettare le carcasse degli erbivori, i titolari, fra lo sbigottimento e l’incredulità, hanno chiesto l’intervento delle autorità e di un veterinario.

Il luogo è stato raggiunto sia da una pattuglia della Polizia provinciale, sia dal veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente. Grazie alle impronte e al numero di esemplari di erbivori predati, è stato possibile ipotizzare la consistenza del branco di lupi.

La notizia si è rapidamente diffusa nella zona sollevando stupore e apprensione fra gli abitanti.

Circa sei anni fa a Marzano, una frazione poco distante dall’agriturismo, si era verificato un attacco da parte di un branco di lupi a una cagnolina, trascinata in un campo e poi sbranata. E, stando alle testimonianze delle persone, ci sono altri episodi di attacchi da parte del branco dei predatori.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli avvistamenti di singoli esemplari o di branchi di lupi in territorio di Terenzo, nella zona fra la Val Sporzana e la Val Baganza.