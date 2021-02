«Beccato» mentre scavalca un cancello alle tre di notte: chiede scusa e scappa in bici

Dopo essere stato «beccato» mentre stava scavalcando il cancello di un'abitazione ha chiesto scusa al proprietario e se n'è andato.

Singolare l'incontro notturno andato in scena in piena notte in una zona periferica della città, esattamente in via Zaccagnini, nel quartiere di Villa Ferro.

Un fidentino, alle tre - quindi in pieno orario di coprifuoco - ha sorpreso una persona con cappuccio in testa e zaino in spalla, che stava scavalcando il cancello della sua villetta.

Ecco il racconto del testimone oculare dello stranissimo episodio: «Quando intorno alle tre di notte, casualmente, ho scoperto una persona che cercava di scavalcare il cancello di casa mia, gli ho urlato di andarsene - ha raccontato il fidentino - e lui dopo avermi detto “mi scusi” , con una voce che sembrava quella di un ragazzo, è scappato in bicicletta. Credo volesse rubare una bicicletta dei miei figli. Spero solo che quella con cui è scappato non sia stata rubata a sua volta a qualcun altro».

Fra l’altro non è la prima volta che il quartiere Villa Ferro viene preso di mira dai malintenzionati.

In più occasioni i ladri avevano ripulito abitazioni di questo popoloso quartiere , a volte facendo anche dei danni.

r.c.