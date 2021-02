Addio a Belloli, se ne va un pezzo di storia del ciclismo

ALBERTO DALLATANA

Stavolta si è alzato sui pedali è se n’è andato per sempre.

Lui che, quando usciva in bicicletta con gli amici, in salita aspettava sempre gli ultimi per spingerli e alleviarne la fatica, guadagnando così il soprannome di «Braccio». Lino Belloli, ottantasette anni, ciclista professionista per un paio di stagioni a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, poi cicloamatore conosciutissimo in tutta la provincia, si è spento ieri mattina, dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute, già piuttosto provate nell’ultimo anno e mezzo.

«Siamo rimasti tutti sgomenti - spiega Ercole Gualazzini, che in carriera ha vinto tappe al Giro, al Tour e alla Vuelta, legato a Belloli da una lunga amicizia -. Sapevamo dei suoi problemi, ma l’avevo sentito al telefono una decina di giorni fa e non potevo immaginare che ci avrebbe lasciato così in fretta».

Nato a Langhirano il 31 ottobre del 1933, cresciuto a Monticelli e poi a Parma, Belloli da anni viveva a Porporano con la moglie Giovanna (oltre a lei, lascia anche il figlio Alessandro), conosciuta in gioventù proprio grazie al ciclismo: «La sede dell’Us Amatori Parma, la mia squadra, era in borgo delle Colonne – aveva raccontato Lino in un’intervista in occasione dei suoi ottant'anni -. Lei abitava lì e mi aspettava la sera dopo le gare». Belloli era stato un ottimo corridore a livello giovanile, tanto da guadagnare i punti per passare professionista.

Non trovò però una squadra disposta ad ingaggiarlo e allora corse per due stagioni da «indipendente» (nel 1959 e poi nel 1961).

Con Belloli se ne va un lungo pezzo di storia del ciclismo di casa nostra, una memoria storica senza pari.

Fece addirittura in tempo a incrociare Fausto Coppi, a cui lo legava un aneddoto che Lino custodiva nel cuore: alla Milano-Vignola del '59 si trovò a fianco del Campionissimo quando, poco dopo il passaggio da Parma, questi ricevette una borraccia dalla «Dama Bianca» Giulia Occhini. Bevuto un lungo sorso, Coppi si girò verso di lui.

«Vuoi?» gli chiese, «grazie» rispose Lino mentre afferrava la borraccia.

«Ne avevo già presa una poco prima da mio fratello Carlo - raccontava Belloli, con gli occhi che brillavano ogni volta che ripeteva questa storia -, ma quando Coppi me la porse, non ci pensai due volte. Ero così emozionato che non bevetti neppure».

Una carriera avara di soddisfazioni, anche se «Lino era veramente forte - racconta Gualazzini -, un duro, un corridore completo. Mi stupisco che all’epoca non avesse trovato squadra. Ma ce n’erano poche, non era facile. È stato il mio primo mentore, mi accompagnava in allenamento e mi ha insegnato le basi di questo sport. Come corridore è stato forte, ma come persona direi che è stato straordinario. Di una generosità estrema».

Tanti professionisti di casa nostra, da Adorni a Torelli, quando dovevano fare il «lungo» alzavano la cornetta e chiamavano lui, l’unico cicloamatore che a quei tempi era in grado di reggere certi allenamenti.

Si divideva tra la famiglia, il lavoro (commerciava bombole di metano con il fratello) e, ovviamente, la bicicletta. Fra gli appassionati divenne «un monumento - racconta commosso l’amico fraterno Lello Andreoli -. Tutti lo ammiravano e gli volevano bene. Era un uomo d’altri tempi, umile e altruista, sempre a disposizione. Un riferimento».

Lo piange anche Mirko Bernardi, argento ai mondiali del 1977 nella cento chilometri, che ricorda Belloli come «un secondo padre. Quanti giri in bici, quante partite a carte, quanta saggezza nelle sue parole. Lascia un grande vuoto». Per l’ultimo viaggio Lino Belloli sarà vestito da ciclista. Così avrebbe voluto «Braccio», ottimo corridore e persona straordinaria.