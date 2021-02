Andrea Magni, la mia Bassa suona il rock

Christian Marchi

Anche lui abita nella Bassa parmense, nel tratto che costeggia il fiume Po, è anche lui stato scelto tra gli otto finalisti in regione della 34esima edizione di «Sanremo rock». Non è Jacopo Rosa (di cui abbiamo parlato la settimana scorsa) e la simile autobiografia è solo il frutto di una singolare coincidenza: stiamo parlando di Andrea Magni, 38enne di Roccabianca, consigliere di capogruppo in comune, oltre che in provincia. Il suo brano «Il Cambiamento» è stato definito dalla commissione artistica del Festival «di spessore artistico e culturale molto elevato e originale».

Il leitmotiv del pezzo e l’attaccamento alla terra d’origine dell’autore sono sagacemente racchiusi nel ritornello. «Il cambiamento/coraggio pianura/pioggia e avventura»: partendo dalla Bassa e dalla paurosa piena nel 2000 del fiume Po, a un passo dall’esondazione, il singolo è un monito per ricordare che è in generale l’uomo, in realtà, a dover cambiare sé stesso e le proprie abitudini per non provocare ulteriori disastri alla nostra casa che ci ospita, quale è la Terra. Una necessità, più che un invito, dunque, a un vero sviluppo sostenibile.

Ed è, infatti, con «L’ambiente non può aspettare/l’uomo aspetterà», che termina il testo consegnandoci un arduo compito da realizzare senza ulteriori indugi. Per la Bassa parmense, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, per noi stessi e non meno per le future generazioni.

«È capitato un po’ tutto per caso - commenta Andrea Magni, per gli amici il “Gnux” di Roccabianca -. Suono da quando avevo appena 17 anni: insieme ai miei coetanei Stefano Vaccari, Michele Bianchi e altri amici del paese, fondammo i "Rattles Sound”. Poi, nel 2003, ho contribuito alla fondazione del gruppo rock-folk-folk “I Mè, Pèk e Barba” e nel 2004 al concorso “Premio Augusto Daolio” di Cavriago ci siamo piazzati terzi. Nel 2005 ho inciso il primo disco, titolo “Putòst a la bév tota me!” e fu pura fama tra la casa di mia zia e il bar del paese. Di lì in avanti, università e lavoro non mi hanno mai distolto dalla passione e dallo studio, forse fallimentare, della tecnica canora. E infatti ad aprile del 2020 la miccia si è riaccesa, con l’incisione de “Il cambiamento”, seguito da “Meriti il merito”». Ma - conclude «Gnux» - «al di là di come andrà la finale, sono contento che sia stato colto il significato. Sono molto emozionato e felice e voglio vivere questa nuova esperienza col sorriso di sempre, senza né aspettative né pressioni. Con la gioia sincera di condividere con tutti “il cambiamento”».