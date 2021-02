Il fratello Paolo: «Finalmente ora possiamo piangere»

TIZZANO Non ha mai smesso di cercarlo. In questi due mesi Paolo Diobelli era in prima linea nelle ricerche: ha percorso i sentieri, cercato nei pendii del monte Caio, che giorno dopo giorno ha imparato a conoscere.

Da quel 29 dicembre, giorno in cui è scattato l’allarme per il mancato rientro del fratello, non si è mai arreso: l’obiettivo era quello di ritrovare il corpo di Andrea, di poterlo piangere, di dargli una degna sepoltura.

E anche quando le ricerche erano stato sospese per la mancanza delle condizioni di sicurezza per gli operatori non ha desistito. Insieme a lui amici o semplici conoscenti che hanno preso a cuore la situazione e hanno dato la loro disponibilità a dare una mano. Così è successo nei giorni scorsi, quando le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono giunte sul Caio per collaborare alle ricerche. «La dimostrazione che la professionalità premia sempre – commenta Diobelli -. Questi professionisti sono venuti e ci hanno messo una passione pazzesca e alla fine siamo arrivati all’obiettivo. Sono stati tre giorni intensi, di lavoro metodico, di analisi del territorio, delle celle telefoniche, con uno studio puntuale dei tabulati. La professionalità e la determinazione sono state la chiave di volta, soprattutto la passione che ci hanno messo. E i cani sono animali meravigliosi». Andrea infatti era sepolto sotto un manto nevoso consistente e la presenza delle tre unità cinofile specializzate alla ricerca nella ricerca in valanga e abilitate alla ricerca cadaverica è stato un contributo risolutivo. Averlo ritrovato significa mettere fine anche alle insinuazioni. «Andrea aveva l’Artva, la pala e la sonda – racconta Paolo -. Era in perfetto assetto da montagna, da grande conoscitore e appassionato quale era. Un particolare che mi fa piacere perché dimostra che non era uno sprovveduto – sottolinea -. Ringrazio tutti coloro che hanno speso anche solo un minuto del loro tempo per trovare mio fratello. In particolare Luca, Alessandro e Andrea che emotivamente e operativamente mi hanno aiutato, così come i tanti amici che mi hanno supportato. Nella tragedia, la solidarietà e la vicinanza di tante persone è stata fonte di energia e carica emotiva che mi hanno permesso di affrontare questa esperienza che mi è caduta addosso così improvvisamente. Ringrazio il gruppo del Sagf per la professionalità dimostrata». Un esito cercato e desiderato che per la famiglia però ora significa fare i conti con la realtà, con il fatto che Andrea non c’è più. «Dopo due mesi, ora possiamo piangere» conclude Paolo.

