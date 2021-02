Il volontario Stefano Ronconi muore a 57 anni. I colleghi: «Ciao "Bronco", sei stato un amico e un grande esempio per tutti»

CHIARA DE CARLI

PONTETARO È stato un duro colpo per tutti l’arrivo in paese della notizia della morte di Stefano Ronconi, colonna portante e storico volontario della Croce Rossa di Pontetaro con ben 44 anni di servizio attivo.

«Il Bronco» - così lo chiamavano tutti – avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 10 aprile e si era avvicinato alla Croce Rossa a soli 12 anni, subito dopo aver perso la mamma in un tragico incidente stradale in cui anche lui era rimasto gravemente ferito.

«La sede era stata fondata da poco ed era stato uno dei primi interventi in paese – ricordano gli amici della Cri, stretti da subito attorno alla moglie Silvana -. Da allora Stefano è stato sempre stato presente, anche con più turni nella stessa settimana. Era autista soccorritore e scherzosamente chiamavamo i nostri mezzi “le ambulanze del Broncosoccorso”. Da alcuni anni aveva una nuova passione: il volo. E, inutile dirlo, si era messo a prestare servizio come soccorritore anche in aeroporto».

Ma il suo volontariato non si esauriva lì: svolgeva servizio anche alla Croce Rossa di Parma, di Fidenza e di San Secondo, oltre a far parte del gruppo di Protezione civile. «Era una certezza, su di lui si poteva sempre contare. Costantemente “in pista” per aiutare chi ne aveva bisogno, era una persona buona, onesta, genuina, solare, un volontario insostituibile e instancabile: era l’amico di tutti», dicono all’unisono.

E la sua operosità non era passata inosservata. Nel 2009 era stato premiato con la medaglia d’oro per i suoi 30 anni di servizio: un riconoscimento che a Pontetaro hanno ricevuto solo altri tre volontari. E proprio i suoi amici lo avevano accompagnato dieci giorni fa a Bologna, dove si sarebbe sottoposto all’atteso trapianto che avrebbe potuto risolvere la patologia di cui soffriva da alcuni anni. L’ultimo post pubblicato su facebook, poche ore prima dell’intervento, non lascia spazio a fraintendimenti sulla speranza che nutriva in quel viaggio.

Ma le cose non sono andate come tutti speravano, e alla telefonata fatta mercoledì al presidente della Cri di Pontetaro Mauro Michelini non ne sono più seguite altre. «Sperava di tornare a casa la settimana prossima - dice commosso -. Il Bronco lascia un grande vuoto, non solo per la sua costante presenza in sede, ma per la sua passione, il suo essere allegro e solare, sempre pronto a scambiare due chiacchiere, a ridere e scherzare. Non si è mai arreso alla malattia e ha continuato le sue giornate in sede con il sorriso e grande impegno, regalandoci tanta allegria e dando a tutti un indimenticabile esempio. Poi ha deciso di fare l’ultimo viaggio da solo, volando tra le nuvole dove tanto gli piaceva stare, ma per tutti noi resterà sempre un componente della nostra squadra e penseremo a lui ogni volta che vedremo passare un aereo in cielo».