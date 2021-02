Mondo della scuola: al via le prime dosi di vaccino

PIERLUIGI DALLAPINA

Dopo le polemiche per la falsa partenza di inizio settimana, anche il mondo della scuola ha iniziato a vaccinarsi. Ieri sono state somministrate le prime 66 dosi in città, ma la platea di riferimento è molto più ampia. Tra Parma e provincia si parla di circa 10mila persone tra insegnanti, dirigenti, bidelli, tecnici, impiegati, educatori e addetti al servizio mensa. Il numero totale di chi ha aderito alla campagna di vaccinazione è in divenire, assicurano dall'Ausl, parlando non solo di insegnanti e altri dipendenti della scuola, ma anche dei medici di famiglia che dovranno somministrare le dosi. Già perché la gestione non semplice dei pazienti è stata affidata ai medici, i quali dovranno destreggiarsi fra persone in fila, distanziamento e numero di dosi da ricavare da un'unica fiala per usare tutto il contenuto e non sprecare nemmeno una goccia dell'agognato vaccino. Riuscirci, assicura qualche camicie bianco, non sarà semplice.

PRIME DOSI IN CITTÀ

Per ora, il distretto sanitario di Parma può contare su 1.800 dosi AstraZeneca. Le prime iniezioni agli operatori della scuola sono state somministrate ieri mattina dai medici della medicina di gruppo Baganza: in totale sono state iniettate 44 dosi del vaccino AstraZeneca, quello che servirà a immunizzare tutto il mondo della scuola, fino ai 65 anni.

Nel pomeriggio altre 22 persone sono state vaccinate nello studio della dottoressa Maria Beatrice Ceresini, che oggi farà il bis somministrando lo stesso numero di dosi.

Nel distretto Ausl di Parma sono oltre 90 i medici di medicina generale, su un totale di 132, che hanno aderito alla campagna vaccinale per il personale scolastico. Ma attenzione, tra chi non ha aderito ci sono dottori che non hanno ancora completato la propria copertura vaccinale, che sono ammalati, che sono guariti da pochissimo o che non hanno lo spazio necessario per somministrare le dosi.

«Il medico che non può vaccinare, ha la facoltà di delegare i colleghi. Posso assicurare che a nessuno sarà negato il diritto di essere vaccinato», afferma Antonio Balestrino, direttore del distretto di Parma dell'Ausl.

Per i medici che non hanno lo spazio sufficiente - o il personale infermieristico e di segreteria - necessario per gestire la vaccinazione del personale scolastico, l'Ausl, a partire da domani, metterà a disposizione un paio di ambulatori al Pala Ponti, il centro vaccinale allestito a Moletolo.

MEDICI IN PRIMA LINEA

In base all'accordo siglato fra la Regione e i rappresentanti dei medici di medicina generale, saranno proprio i medici di famiglia a gestire la complessa macchina delle vaccinazioni per il mondo della scuola. Complessa perché da una fiala dovranno essere ricavate 11 dosi (per non sprecare nulla è quindi consigliabile prendere appuntamento con altrettanti pazienti) e perché la seconda dose sarà somministrata a 80 giorni di distanza dalla prima.

«Quella per il personale scolastico è una vaccinazione in cui i medici di medicina generale dovranno farsi carico di tutto il percorso», conferma Romana Bacchi, sub commissario Sanitario dell'Ausl. Per questo, dovrebbero essere facilitati quei medici che si sono messi in gruppo e che possono contare su personale di segreteria (per fissare il calendario delle vaccinazioni) e infermieristico (durante la preparazione delle dosi e le somministrazioni).

Viste le difficoltà di alcuni medici, l'Ausl ha dato la possibilità di vaccinare insegnanti e bidelli anche nelle Case della Salute sparse sul territorio e nei nuovi centri vaccinali. A patto che ci siano i vaccini.