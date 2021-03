Diobelli, l'ora della rassegnazione: «Ci ha lasciato un grande amico»

Maria Chiara Pezzani

TIZZANO Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Andrea Diobelli, lo scialpinista disperso sul monte Caio dallo scorso 28 dicembre, è arrivato il momento del commiato.

Il luogo del ritrovamento, sotto uno sbalzo di 80 metri dalla sommità del Caio, rende probabile l'ipotesi della caduta accidentale legata al maltempo. È presumibile che Diobelli nel corso del suo allenamento, salendo in quota, abbia trovato condizioni metereologiche inaspettate, come la scarsa visibilità, che gli hanno fatto perdere l'orientamento.

Il magistrato non ha disposto l’autopsia, una decisione condivisa dalla famiglia che preferisce evitare un ulteriore accanimento sul suo corpo, che dopo il recupero è stato quindi restituito ai suoi cari. Ora i famigliari devono fare i conti con la sua scomparsa, così come i tanti amici con cui ha condiviso parte del suo cammino, impegnati in questi due mesi ad aiutare nelle ricerche, nella speranza di poterlo trovare il prima possibile. «Andrea è una persona che manca a tutti. Un amico che non si può cancellare», commenta a caldo Alessandro Rossi, presidente dell’associazione Paraclub Monte Caio – Deltaclub Melloni, associazione sportiva che raggruppa i piloti, strettamente connessa alla scuola di volo Try to Fly di cui Diobelli è stato in passato presidente.

«Per motivi lavorativi aveva rinunciato all’incarico, ora ricoperto da Nicola Di Pietro, ma era il vicepresidente – prosegue Rossi a nome di tutti gli amici del gruppo -. Per 15 anni è stato nell’associazione, era uno dei pilastri. È stato tra i promotori e fondatore della scuola di volo: i risultati raggiunti e lo sviluppo di questo sport sul territorio sono merito di Andrea». Un’amicizia nata poco dopo il suo trasferimento per lavoro a Parma, complice la sua passione per lo sport, che ha declinato in varie forme.

«Andrea ero uno sportivo polivalente. Era uno scialpinista esperto, faceva bicicletta, arrampicata, corsa, era un trialtleta – continua -. E proprio dallo sport derivava la sua capacità di sintesi che lo caratterizzava nel lavoro. Era un maestro, un progettatore, aveva idee per tante iniziative, che sono state importanti per l’associazione e per la promozione del territorio di Schia. E sapeva guardare al futuro: ha promosso l’introduzione di una nuova specialità, che da un paio di anni si sta diffondendo, che abbina la corsa al volo».