Se ne è andato Bracchi: l'azienda e il calcio, le passioni di una vita

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - Cordoglio a Borgotaro, ma anche in provincia, per la morte di Umberto Bracchi, figura molto conosciuta e apprezzata. Un borgotarese doc, pure se, per ragioni di lavoro, si era trasferito a Parma. Bracchi se ne è andato a 73 anni.

Conseguito il diploma di ragioneria, venne assunto in giovane età dalla ditta Bianchi, specializzata nella lavorazioni in ferro, nella quale da dipendente diventò socio e poi, alla fine, sicuro ormai delle proprie competenze e dell'esperienza acquisita, decise di mettersi in proprio. Fondò cosi la Tecno-Fer, costruzioni metalliche di Felegara.

Bracchi lascia la moglie Adriana, i figli Alessandro e Federica con Simone, la sorella Mariliva, l’adorata nipotina Martina, i cognati e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno, domani, in forma strettamente privata, anche in considerazione delle vigenti norme anti-Covid. Dopo la benedizione, la salma proseguirà direttamente per il Tempio di Valera, per la cremazione.

Al di là dell’impegno lavorativo, Umberto Bracchi aveva una sola, unica, grande passione: il calcio. Iniziò da bambino, a Borgotaro, tirando i primi calci al pallone nell’oratorio della parrocchia di Sant’Antonino Martire. Si mise subito in mostra e fu portato a Coverciano, dove venne scelto per entrare nei pulcini del Milan. Poi, per ragioni familiari, dovette rinunciare. Entrò così nella Valtarese calcio, di cui divenne, prima sponsor e poi presidente onorario.

Tutti ricordavano ieri, a Borgotaro, che, partendo dal nulla, Umberto aveva creato una florida realtà imprenditoriale. Un uomo che si era costruito e fatto strada con grande impegno e contando solo sulle sue forze. Da poco, se n’era andato in pensione, lasciando la direzione della sua azienda al figlio Alessandro.

Caratterialmente, era esuberante, a volte poteva apparire burbero, ma bastava conoscerlo un po' più a fondo per capire che aveva una grande bontà d’animo, era comprensivo e generoso con tutti. «Come ruolo, nel calcio giocato, - spiega lo storico Giacomo Bernardi - era una mezzala e, pur non disponendo di un fisico particolarmente prestante, possedeva però un’ottima classe, con cui riusciva a dar vita a spunti bellissimi. Anche per questo era molto apprezzato».