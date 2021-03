Susanna Esposito: «Troppi assembramenti tra i ragazzi»

Mara Varoli

Aumentano i contagi tra i giovanissimi, anche tra i bambini e i ragazzini tra gli 11 e i 13 anni. Il motivo? «Troppe occasioni di vita di gruppo nelle ultime settimane e le feste non andavano fatte - dice Susanna Esposito, direttrice della Clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliera-universitaria di Parma e presidente dell'Associazione mondiale per le Malattie infettive e i Disordini immunologici (WAidid) -. Siamo in un contesto epidemiologico rischioso: ci sono giovani paurosi, ma anche tanti ragazzi che sottovalutano i rischi. Il mio appello? Mantenere alta l'attenzione, indossando sempre le mascherine, lavandoci spesso le mani ed evitando gli assembramenti».

Un aumento dei contagi dovuto anche alle varianti?

«Ci sono due temi da prendere in considerazione - risponde Susanna Esposito -. Quello che riguarda le varianti e il fatto che la gente è ormai stanca delle restrizioni e rispetta meno le regole e le norme di distanziamento».

Ma cosa sono le varianti?

«I virus per continuare ad esistere devono replicarsi all'interno delle cellule che infettano. Il processo di replica è molto complicato e porta a dei difetti, formando le cosiddette varianti. Le varianti sono copie replicate del virus originario, con qualche differenza nella strutturazione degli acidi nucleici del virus. Le varianti che riguardano le mutazioni della proteina Spike, che è quella con cui il virus si attacca alla cellula, hanno reso il virus più trasmissibile e questo si ripercuote in una maggiore diffusione che colpisce le categorie più esposte, che si ammalano di più. In particolare i giovani sono stati protagonisti di assembramenti nelle settimane passate, ad esempio per gli aperitivi. Cosa che non succede con gli anziani, che rimangono a casa e sono meno esposti al rischio. Ma non dobbiamo abbandonare le speranze: dai dati che abbiamo possiamo affermare che i vaccini approvati siano efficaci contro le varianti. Ora, però, dobbiamo ancora tenere duro e rispettare le regole, considerando le armi della scienza e della nostra responsabilità».

Quante varianti conosciamo?

«Le varianti prendono il nome dal Paese in cui vengono identificate per la prima volta. Fino a questo momento le varianti più note sono l'inglese, la brasiliana e la sudafricana. In Europa, l'allarme maggiore è rappresentato dalla cosiddetta variante inglese del virus, che rappresenta in media il 28 per cento del totale dei contagi. Addirittura su un paziente modenese è stato isolato quello che sembrerebbe un mix tra l'inglese, la sudafricana e la brasiliana. Per cui le varianti possono persino combinarsi tra loro: di questi casi ne sono stati identificati poco più di 170 nel mondo. La variante più diffusa in Italia è l'inglese, caratterizzata da maggiore trasmissibilità, con meno perdita di gusto e olfatto e più problemi di tosse e difficoltà respiratoria. E la trasmissibilità è elevata anche nei soggetti finora meno interessati dal Covid, quali donne e ragazzi».

Le varianti sono presenti nel nostro territorio?

«In Emilia-Romagna nella prima decade di febbraio il 30 per cento dei virus circolanti sono stati rappresentati dalla variante inglese e nelle scuole si sono verificati episodi di “superdiffusione” di questa variante. Deve esserci una alleanza più stretta tra istruzione e sanità, che potrebbe rappresentare il fulcro per il rilancio del Paese. Nella situazione epidemiologica attuale lo screening costante ogni 15 giorni nelle scuole può essere una strategia utile per contenere la trasmissione tra i giovanissimi e, di conseguenza, l'insorgenza di focolai familiari ».

Giovanissimi di che età?

«La fascia d'età va dalle elementari fino ai licei. A Parma finora la situazione è sotto controllo, ma nelle grandi metropoli, come ad esempio a Bologna, c'è un aumento dei contagi tra la popolazione pediatrica, anche se la resistenza dei bambini e dei ragazzi alle manifestazioni gravi della malattia persiste: per il momento solo il 5 per cento ha manifestazioni gravi. Tuttavia, nei grossi centri cittadini l'aumento dei contagi c'è e non dobbiamo dimenticare il sistema Ttt: test, tracciamento, trattamento/isolamento».

Quali sono i comportamenti da evitare per proteggere i giovanissimi?

«Proprio in questi giorni è stato diffuso un nostro documento su riviste nazionali e internazionali sulla gestione dei casi pediatrici con Covid o sospetto Covid, che è stato realizzato dal Gruppo di lavoro su Covid-19 in Pediatria della Regione Emilia-Romagna. Il documento spiega nel dettaglio come devono essere gestiti i casi sul territorio e in ospedale e sottolinea che le famiglie devono evitare il fai da te, soprattutto utilizzando impropriamente gli antibiotici».

E che cosa si raccomanda?

«Il ricovero è raccomandato in caso di malattia da moderata a grave, nel lattante febbrile di età inferiore ai 3 mesi e in caso di scarsa compliance familiare. In caso di malattia cronica grave sottostante (malattie polmonari, cardiache, neuromuscolari, oncologiche, deficit immunitari) il ricovero può essere indicato. Nelle forme asintomatiche-lievi è ragionevole una gestione domiciliare con sorveglianza telefonica ed eventuale visita da parte del pediatra curante o delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e istruendo i familiari sui segni clinici di deterioramento che richiedono l'accesso al Pronto soccorso (quali distress respiratorio, dolore toracico, cianosi, alterazione dello stato di coscienza, difficoltà a urinare)».