Topi d'auto rubano i fanali e il volante

A un'automobile hanno rubato i fanali e la centralina, a un'altra, dopo aver mandato in mille pezzi il finestrino, il cruscotto e il volante.

Inoltre, sembra che, sempre nella zona di via Montebello, i ladri abbiano colpito anche ai danni di altre autovetture, sempre parcheggiate fuori.

Strage d'auto, dunque, nella notte tra venerdì e sabato e un bruttissimo risveglio per alcuni residenti di via Papa Giovanni XXIII, a pochi passi da piazzale Maestri.

Nel mirino dei ladri due costose automobili, un'Audi Q3 e una Bmw serie 5.

Questi ladri sono, infatti, «specializzati» nel rubare non le auto ma i pezzi, di solito piuttosto costosi, per poi rivenderli al mercato nero.

Nella medesima notte hanno, però, agito in modo differente.

Nei confronti dell'Audi, infatti, sono riusciti ad aprire la portiera con ogni probabilità per mezzo di uno strumento e successivamente hanno smontato i fanali e portato via anche la centralina per un danno complessivo di 4.500 euro.

Purtroppo per il proprietario è stata la seconda volta in tre mesi.

Al proprietario della Bmw, invece, nella stessa notte è andata addirittura peggio.

I ladri hanno prima mandato in frantumi il vetro, poi gli hanno portato via il volante e il cruscotto.

Hanno fatto tutto in velocità dal momento che il proprietario, poco prima delle 5 del mattino, ha sentito il rumore del vetro che andava in frantumi. Ha capito subito che c'era qualcosa che non andava ed è sceso in strada ma i malviventi se l'erano già data a gambe.

Ovviamente portandosi via i preziosi pezzi per una cifra di oltre settemila euro.

I residenti della zona adesso, dopo aver denunciato i furti alle forze dell'ordine, stanno pensando a prendere delle contromisure, dalla richiesta di telecamere a una chat di quartiere.

«Potrebbe essere una soluzione - commenta uno di loro - per riuscire a evitare che in futuro si ripetano episodi di questo tipo».

Dietro i furti, comunque, ladri molto abili con capacità nel campo della meccanica e, con ogni probabilità, dei giri per rivendere i pezzi arraffati sulle automobili.

Si tratta, infatti, di episodi non nuovi dal momento che, soprattutto, i volanti e i fanali fanno molta gola.

Non è, infatti, la prima volta che la Gazzetta riporta episodi del genere, di ladri in azione per smontare pezzi pregiati.

Qualche tempo fa era successo un fatto analogo a Fidenza, dove i proprietari di due Audi, modello evidentemente molto gradito a questi «topi d'auto», non avevano più trovato i fanali e, uno di loro, neppure il volante.

Dietro furti di questo tipo, oltre sicuramente a qualcuno che commercia pezzi come ricambi a basso costo, potrebbe, però, esserci anche chi utilizza i cavi in fibra ottica per realizzare sistemi in grado di «craccare» i bancomat.

r.c.