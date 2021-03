Verso la negativizzazione i contagiati della residenza di Tabiano

Si va esaurendo il focolaio di Coronavirus scoppiato a inizio febbraio nella residenza per anziani «Giuseppe Verdi» di Tabiano. Anche se c'è da registrare una vittima e se nel frattempo altre sei persone, rispetto a quelle iniziali, sono risultate positive.

Al reparto Covid dell'ospedale Maggiore restano ricoverate tre persone, delle sei inizialmente finite nel padiglione Barbieri. Un anziano 99enne ospite della struttura di Tabiano purtroppo è morto al Maggiore ma - ci tiene a ribadire il responsabile medico della casa anziani, Pasquale Gerace - non per problemi direttamente collegabili al Covid, anche se l'anziano era risultato positivo. Altre due persone sono state dimesse perché negativizzate. Restano quindi in corsia tre anziani.

Nella casa anziani sono rimasti contagiati 36 ospiti sui 54 che alloggiano nella residenza e otto operatori sanitari su 23 (di cui un impiegato amministrativo). Un focolaio che si è sviluppato fra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer e che ha colto tutti di sorpresa.

«La situazione nella casa anziani è tranquilla - spiega Andrea Deolmi, direttore del Distretto Ausl di Fidenza - I 36 ospiti e gli otto operatori sanitari risultati positivi al tampone del 10 febbraio scorso saranno considerati automaticamente “guariti” il 3 marzo visto che, in assenza di sintomi, i 21 giorni dal contagio sono considerati il termine per presumere la negatività anche in assenza del tampone. Per le sei nuove persone risultate positive il 20 febbraio, è previsto un tampone in settimana».

Deolmi spera che il caso di Tabiano resti isolato. «Grazie alle vaccinazioni, avvenute ormai in quasi tutte le case anziani di Parma e provincia, osserviamo un deciso calo di contagi fra gli anziani», dice Deolmi. I tamponi delle persone contagiate sono stati inviati anche ai laboratori che eseguono analisi di secondo livello per la ricerca di eventuali varianti del virus (i laboratori sono quello di microbiologia dell'Ausl della Romagna a Pievesestina di Cesena, e il laboratorio di analisi del rischio della sezione di Parma dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna) ma ancora non si conoscono i risultati.

«I filtri che abbiamo messo in atto nella residenza “Verdi” fin dall'inizio della pandemia sono stati più che validi e lo dimostra il fatto che anche nel picco non si è registrato alcun contagio - rivendica il dottor Pasquale Gerace - È un peccato che si sia verificato un focolaio proprio quando eravamo riusciti a portare i nostri ospiti indenni fino alla vaccinazione».

m.t.