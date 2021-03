Addio a Peppo della Pieve, lo chef che incantò Alberto di Monaco

GIORGIO CAMISA

BEDONIA Bedonia ha perso un altro dei personaggi più importanti della storia di questi ultimi ottant’anni. Nella notte tra sabato e domenica in una stanza della Valle del Sole dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro è morto Peppino Biolzi, per tutti Peppo lo chef della Pieve.

Una lunga e bella storia quella di Peppo: bedoniese doc, 88 anni, era nato a Bedonia nel 1933, terzo di 6 fratelli. A 15 anni appena finite le scuole dell’obbligo, partì da solo per l’America con una valigia di cartone nella quale la mamma gli aveva messo due paia di calzini e una camicia bianca del nonno. Ma Peppo aveva un fardello stracolmo di idee, in primis quella di lavorare tanto e di far fortuna per poter spedire qualche dollaro alla sua numerosa famiglia. Nella Grande Mela uno zio emigrato a fine Ottocento, che aveva un ristorante a New York, gli aveva assicurato un posto tra i fornelli del locale e gli insegnò i segreti della cucina.

Ecco l'inizio di quella che sarebbe poi diventata la sua brillante carriera da chef. Giovanissimo e intraprendente con inculcata la passione dell'elaborare sempre nuove ricette, nel giro di qualche anno diventò executive chef dei più grandi ristoranti della zona di Manhattan frequentati da personaggi famosi, tra i quali Frank Sinatra. Il suo ruolo e la sua personalità diventarono fondamentali e molto conosciuti nel mondo della cucina newyorkese.

Negli anni ‘80 ritornò a casa nella sua Pieve e con il fratello minore Attilio prese in gestione l’albergo ristorante Belvedere di Bedonia dove rimase per 10 anni. Qualche mese di riposo e poi un'altra e ultima avventura: affianca il nipote Andrea Biolzi sempre nel ruolo di chef, nel rinomato ristorante di Compiano La Vecchia Compiano.

In quel tempio del buongusto tra le mura del Castello pranzarono o cenarono famosi cantanti, attori e artisti e anche il principe Alberto di Monaco e alcuni reali della famiglia Grimaldi.

Una lussuosa squadra di clienti dal sangue blu che si complimentò per i gustosissimi piatti lasciando dediche e foto.

Peppo oltre ad essere un vero maestro della cucina era anche una persona stimata da tutti per la sua bontà e la disponibilità nell'aiutare gli altri. Stamattina l’ultimo saluto alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino di Bedonia.

Peppo lascia la sorella Ilde e i nipoti Michela con Fabio, Andrea con Katia e Kevin, Alex con Roberta, Marco con Giulia, la pronipote Serena e e tanti amici che lo ricorderanno con stima e riconoscenza per aver fatto conoscere Bedonia nel mondo attraverso i suoi capolavori gastronomici.