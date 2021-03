Apostolo della carità: Parma piange padre Contardo

Se ne è andato a 85 anni padre Contardo Montemaggi. Figura conosciutissima tra i parmigiani che frequentavano la parrocchia dell’Annunziata tra gli anni Sessanta e Ottanta, è stato cappellano di padre Pietro Rossi per quasi un ventennio.

Scomparso nei giorni scorsi nel convento francescano di Santa Maria di Campagna di Piacenza, durante la sua permanenza a Parma è stato un grande educatore e ha contribuito a dare nuova linfa allo scoutismo cattolico in Oltretorrente. Assieme a Pietro Ugolotti Serventi ed Eugenio Gandolfi - su invito di don Antonio Moroni - padre Montemaggi aveva riaperto il riparto Parma 1 Carlo Ghisani che prima aveva sede dai religiosi stimmatini.

Padre Contardo - al secolo Corrado (era l’epoca in cui i frati entrando nell’ordine francescano cambiavano nome) - era di origini riminesi. Una volta giunto a Parma, aveva seguito le orme di padre Lino, diventando un riferimento per bambini e ragazzi poveri, oltre che assistente spirituale di tanti giovani. Nel 1970 era stato trasferito come superiore nel convento di Faenza, tornando all’Annunziata tre anni dopo come vicario parrocchiale.

In quegli anni ha riportato lo scoutismo nel convento dell’Annunziata, fondando il gruppo Parma 8. È rimasto a Parma fino al 1980, quando i superiori lo hanno nominato padre guardiano del convento di Villa Verrucchio, in provincia di Rimini. Molti matrimoni di parmigiani sono stati celebrati da padre Montemaggi nel corso degli anni, anche dopo la sua partenza da Parma.

Dal 2013 faceva parte della fraternità di Piacenza, guidata da padre Secondo Ballati, un altro frate che a Parma ha lasciato una traccia nel mondo giovanile e della carità. Anche a Piacenza padre Contardo aveva continuato la sua esperienza di assistente scout nella comunità Masci.

Toccante il ricordo di Isabella D’Addeo Buti: «Caro padre Contardo, sei stato per me confessore e padre spirituale, mi hai sostenuto nelle scelte di fede, mi hai svelato il mistero della Trinità, mi hai parlato dell’amore infinito di un Dio fedele che non abbandona mai. Sei stato anche il papà che non ho avuto – ha proseguito – e hai celebrato le mie nozze, condividendo la nostra gioia 25 anni dopo, assieme ai nostri figli. Mancano solo quattro anni al nostro cinquantesimo, a Dio piacendo, e avremmo desiderato che fossi ancora tu, fratello sacerdote, a cantare con noi il Magnificat. Il Signore ha disposto diversamente, non ti abbiamo perduto, ora indicaci la via, sicuri che un giorno ci ritroveremo». L.M.