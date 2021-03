Caos e intoppi: corsa ad ostacoli per prenotare

Numeri di telefono costantemente occupati, voci registrate che invitano a riprovare più tardi e farmacie costrette, già a metà mattina, a rimandare a casa tutti quelli che volevano prenotare una dose di vaccino nel primo giorno utile riservato a chi ha tra gli 80 e gli 84 anni. «Provate a tornare domani» è la risposta, tra l'imbarazzato e il rassegnato, ripetuta decine di volte dai farmacisti della città. Nonostante gli intoppi, ieri in 6.839, su una platea provinciale di circa 17mila persone fra gli 80 e gli 84 anni, sono riuscite a prenotare il vaccino.

Ma le attese, i rinvii e la rabbia di chi ha telefonato o aspettato a vuoto sono un film già visto. Il 15 febbraio la Regione aveva aperto le prenotazioni per tutti quelli nati dal 1936 in poi (cioè gli almeno 85enni) e anche in quell'occasione ottenere la data per la prima iniezione è stata una corsa ad ostacoli. Soprattutto per i temerari che hanno tentato la strada del fascicolo sanitario elettronico: in molti hanno rinunciato alla prenotazione online, spostandosi sui Cup o sulle farmacie.

Già, le farmacie: sotto pressione per la gestione dei tamponi rapidi e dei test sierologici, ieri mattina verso le 10 sono state costrette ad alzare bandiera bianca. Il sistema di prenotazione è andato in blocco e in tanti (sia anziani che loro familiari) sono stati costretti a rimandare l'appuntamento con il vaccino. Appuntamento che anche per chi è riuscito a prenotare non sarà immediato. Le prime date disponibili di marzo sono state bruciate in pochi minuti e molti, pur di accaparrarsi la dose, hanno accettato di farsi vaccinare a fine marzo, con il richiamo fissato dopo il 20 aprile. Nel primo pomeriggio c'è chi ha fissato un appuntamento anche a inizio aprile e la seconda dose circa un mese dopo.

La Regione e l'Ausl ricordano che le prenotazioni - tanto per la fascia 80-84 anni, quanto per chi ha dagli 85 anni in su - non hanno una scadenza e che tutti coloro che ne hanno diritto riceveranno la dose di vaccino. Ma dopo un anno di restrizioni, che a causa delle varianti del virus potrebbero continuare fino a Pasqua, in tanti hanno però voglia di tornare ad una parvenza di normalità e il vaccino è considerato la protezione migliore per riprendere a vivere. Da qui la corsa alla prima dose disponibile.

Ma quante sono queste dosi? Non tante quanto si vorrebbe. A marzo, l'Ausl attende quattro consegne Pfizer da 5.750 dosi l'una (sono destinate agli anziani), Moderna ne manderà 6.000 in aggiunta alle 2.000 già arrivate, mentre AstraZeneca nel ha promesse 22mila. A proposito di numeri (verdi): quello giusto per prenotare il vaccino è 800 608062. Gli altri fanno solo perdere tempo. P.Dall.