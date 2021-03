Dall'8 marzo tocca alle forze dell'ordine

Non solo anziani. Chi prima e chi dopo, al centro vaccinazioni del Pala Ponti verrà immunizzata tutta la popolazione (favorevole a ricevere il vaccino). Domani pomeriggio, dalle 14 alle 17.30, verranno somministrate le prime dosi agli operatori del mondo della scuola. In questo caso le vaccinazioni sono affidate ai rispettivi medici di famiglia i quali, se sprovvisti di un ambulatorio adeguato, potranno usare due ambulatori (il 17 e il 18) messi a disposizione dall'Ausl all'interno del Pala Ponti. Mario Scali, medico di medicina generale, sarà tra i primi vaccinatori: «Ho già 22 dosi prenotate». Per il mondo della scuola, l'obiettivo è di vaccinare, a Moletolo, tra le 60 e le 80 persone al giorno, in aggiunta alle somministrazioni che assicureranno i medici di famiglia nei loro studi o nelle Case della salute.

Un'altra data importante è l'8 marzo, quando l'Ausl inizierà a somministrare il vaccino AstraZeneca (lo stesso degli operatori scolastici) anche alle forze dell'ordine. Al momento sono fissate sei giornate di vaccinazioni fino al 20 marzo e per ora si sono prenotate 1.719 persone. P.Dall.