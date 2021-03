Noi del Giordani ad assistere anziani e i malati per diventare Oss

Mara Varoli

All'istituto Giordani ci si commuove ancora. E gli insegnanti non solo preparano i ragazzi al mondo del lavoro, ma li accompagnano. E quasi quasi prima di avere il diploma in mano sono già assunti.

Accade in via Lazio: un miracolo ai tempi del covid. Gli studenti delle quinte M e N che seguono l'indirizzo per diventare Tecnico servizi socio sanitari hanno una chance in più per trovare lavoro: grazie a un protocollo regionale, oltre al diploma acquisiscono la qualifica di Oss, ovvero operatore socio sanitario. Sì, proprio quegli «angeli» che si occupano del malato in tutto e per tutto. E lo curano come fosse un bambino. Una professione che durante la pandemia diventa fondamentale perché sia nelle strutture per anziani e sia negli ospedali i pazienti hanno bisogno il doppio, visto che le visite dei parenti non possono svolgersi con normalità. E la solitudine fa brutti scherzi. Così l'istituto Giordani nonostante le difficoltà del momento non si è arreso e ha preparato al meglio gli operatori socio sanitari, con tanto di stage: tra qualche mese sarà pronto un esercito di «angeli» che non lascerà solo nessuno.

«Insieme alle insegnanti Isabella Lonetti, docente di cultura medico sanitaria, Clara Licciardello, docente di sostegno e tutor Pcto e chiaramente grazie al preside Alberto Berna, siamo riusciti a mandare in stage gli studenti delle quinte M e N, nonostante la pandemia - spiega la prof Marina Protti, insegnante di Psicologia -. Uno stage fondamentale per acquisire la qualifica di Oss, che si aggiunge al loro diploma al Giordani. Il ringraziamento va anche alle strutture pubbliche e private assistenziali e sanitarie che ci hanno accolto». In pratica a gennaio, gli studenti hanno recuperato lo stage che durante il lockdown dell'anno scorso non hanno potuto fare, a causa del covid: «Lo stage è iniziato l'11 gennaio scorso e dopo una visita medica per stabilire l'idoneità gli studenti sono andati "al lavoro" - continua Marina Protti -. Per tutti, la divisa d'ordinanza. E dopo la maturità, faranno un secondo stage, prima di accedere all'esame di qualifica Oss, poi saranno pronti per entrare nel mondo del lavoro. Anzi, c'è chi tra gli studenti ancora prima di terminare gli studi ha già in tasca una promessa di assunzione». Una formazione sul campo. E il merito è anche della disponibilità degli operatori delle strutture in cui gli studenti hanno concluso lo stage, che nonostante l'emergenza «hanno risposto a tutte le nostre domande e chiarito i nostri dubbi - conferma Asia Ronchini, 18 della 5ªM -. Gli infermieri, i medici e gli Oss ci hanno aiutato davvero tanto. Io sono andata al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato e ho assistito anziani allettati: insieme alla mia compagna di classe Asia Longari li abbiamo aiutati in tutto, a lavarsi e a prepararsi per la fisioterapia. C'erano tre turni: dalle 7 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 7. Lo stage è stata un'esperienza che mi è piaciuta tanto e che mi ha insegnato tanto: ho capito che questo è un lavoro che si fa solo con il cuore e io sono pronta».

Anche Lisa Galimi parla dello stage al Cra per anziani I Lecci con soddisfazione: «Eravamo in 5 della classe - dice Lisa, 19 anni della 5ªN -. Abbiamo partecipato attivamente all'attività assistenziale: dall'igiene personale alle alzate fino ad imboccare gli ospiti e alla messa a letto serale. Abbiamo anche seguito la therapy doll per i malati di Alzheimer: con l'aiuto di una bambola si ottengono dei grossi miglioramenti a livello emotivo. Con tutti gli ospiti abbiamo instaurato un grande legame e gli operatori della struttura ci hanno accolto senza alcun timore. Abbiamo anche avuto la fortuna di poter fare il vaccino contro il covid durante il tirocinio. Insomma, è stata un'esperienza indimenticabile, ricchissima e necessaria per la nostra formazione professionale: ogni giorno che passava mi convincevo sempre di più di aver fatto la scelta giusta». Noemi Caterino, 18 anni della 5ªN, è andata a Villa Parma. E a ripensare allo stage si commuove ancora: «Ho scelto il piano dove ci sono i malati terminali - confessa Noemi -. È stata un'esperienza forte, soprattutto in questo periodo dove gli anziani non possono incontrare i propri cari: penso ad esempio alla stanza degli abbracci. Fin da subito mi hanno considerata come un'operatrice a tutti gli effetti: ho usato il sollevatore e ho fatto tutto quello che c'era da fare: è stata dura, ma vedere persone costrette al letto mi ha dato la spinta per aiutarli in tutto». Joni Bassi, 18 anni della 5ªM, è andata alle Piccole Figlie, nel reparto di Medicina: «Ho imparato a fare le consegne, l'aggiornamento sul paziente, ho aiutato i pazienti per l'igiene personale e ho capito cosa ognuno di loro poteva mangiare in relazione alle diverse patologie - chiude Joni -. Un'esperienza che mi ha reso ancora più consapevole di quello che voglio fare da grande: l'operatrice socio sanitaria».