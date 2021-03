Pedro Mena Parreño, un fuoriclasse a capo della ricerca sulle malattie dell'alimentazione

Luca Molinari

L' accento è spagnolo, ma la parlata parmigiana. Pedro Mena Parreño è un giovane «fuoriclasse» del mondo della ricerca del nostro Ateneo.

IL FINANZIAMENTO

Trentacinque anni, originario di Alicante (Spagna), vive nella nostra città dal 2013 e si è aggiudicato un finanziamento europeo da 2,3 milioni di euro per un progetto quinquennale, basato sulla prevenzione delle patologie cardiometaboliche attraverso l’alimentazione. Umile e scherzoso, Pedro Mena è arrivato per la prima volta a Parma nel 2012 mentre frequentava un dottorato in Spagna, per svolgere un periodo di ricerca all’estero nei laboratori dell’Unità di Nutrizione umana del nostro Ateneo, sotto la guida del professore Daniele Del Rio.

NEL GRUPPO DI DEL RIO

«Mi sono trasferito definitivamente l’anno dopo - racconta - perché Daniele Del Rio cercava personale e si poteva imparare tanto al suo fianco». Entrato nel gruppo di lavoro grazie ad un assegno di ricerca, Pedro Mena dal 2018 ha un contratto di ricercatore a tempo determinato. In questi anni ha portato avanti le tematiche sviluppate dal gruppo di Del Rio, in stretta collaborazione con i professori Furio Brighenti e Francesca Scazzina. Sposato con la collega parmigiana Alice Rosi, ha una figlia di un anno e mezzo, Victoria.

«LEGGO LA GAZZETTA»

«Ho un lavoro perfetto, una moglie e una figlia parmigiane: la mia città del cuore è Parma» commenta scherzosamente, confessando di essere un lettore della «Gazzetta». «Leggo il giornale di mio suocero per migliorare il mio italiano - precisa - ma non sono bravo come lui; non riesco a leggere tutte le pagine della Gazzetta di Parma e poi di solito non parto dal fondo come lui».

LA RICERCA

Il progetto di ricerca guidato dal dottore Mena è stato finanziato dagli «Starting Grants» dello European Research Council, fondi destinati a giovani ricercatori nella fase di passaggio all’indipendenza scientifica. Si tratta dell’unico studio finanziato in Italia nell’area delle scienze della vita. «Il progetto - spiega - è centrato sulla prevenzione delle patologie cardiometaboliche mediante l’alimentazione; l’aspetto innovativo è legato alla valutazione delle differenze con cui ciascun individuo risponde al consumo di specifici alimenti di origine vegetale». Ogni persona infatti, dopo aver consumato frutta e verdura o altri prodotti derivati, ha un diverso assorbimento dei composti fenolici presenti in un determinato alimento. In sostanza, non tutti metabolizziamo allo stesso modo le molecole derivanti da una mela, dal caffè, dal vino rosso, dal cacao e, più in generale dai prodotti vegetali con un alto contenuto di polifenoli. Questa differenza rende variabili i potenziali benefici associati al consumo di determinati alimenti nella popolazione.

LA SFIDA

«L’obiettivo - precisa il ricercatore - è quello di sviluppare strumenti che permettano di predire come

si modifica la risposta cardiometabolica al consumo di determinati alimenti contenenti polifenoli, in base alle caratteristiche delle persone e con una particolare attenzione al microbiota intestinale». In altre parole, la sfida è quella di scoprire perché una data persona metabolizza un determinato alimento in un certo modo. Così facendo si potranno definire «strategie di dieta personalizzate - commenta Mena - riducendo il rischio di malattie legate all’alimentazione e contribuendo al benessere della singola persona».

SEICENTO VOLONTARI

I tempi sono stretti, ma grazie al grande lavoro portato avanti assieme ad un affiatato team di giovani, il risultato sembra alla portata. «Ce la faremo - dichiara Pedro Mena - ma per raggiungere l’obiettivo avremo bisogno anche dell’aiuto dei parmigiani. Prossimamente saranno arruolati seicento volontari per effettuare due studi. Sarebbe fantastico poter contare sul supporto della nostra città. Appena il comitato etico approverà il primo studio, comunicheremo le modalità di partecipazione».

GLI ALTRI GRUPPI

La ricerca, oltre all’Unità di Nutrizione umana, vedrà coinvolti altri gruppi dell’Ateneo, tra cui i team dei docenti Riccardo Bonadonna, del dipartimento di Medicina e Chirurgia, Marco Ventura, del dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e Federico Bergenti, del dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.