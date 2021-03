Pilogen Carezza trasloca a Fidenza

ANTONELLA DEL GESSO

La narrazione di Pilogen Carezza, oltre 120 anni di storia scritti a Salsomaggiore Terme che raccontano di Un'azienda familiare e di prodotti cosmetici naturali di qualità, continua Fidenza.

In una nuova sede di oltre 3mila metri quadrati, in cui si è trasferita e in cui ha visto la luce una innovativa linea basata sulla Drone technology.

«La grande forza della nostra famiglia è sempre stata quella di raccogliere il secolare testimone tramandato di generazione in generazione e, partendo dalla tradizione, proiettarlo verso il futuro» dice Michele Vittorio Pignacca, che insieme alla sorella Sara, è alla guida di un’azienda in continua crescita, con un fatturato triplicato negli ultimi 6 anni, e che esigeva un adeguamento anche strutturale.

«Mantenendo la sede legale a Salsomaggiore, in cui continuiamo a essere rappresentati oltretutto dallo storico negozio in centro, di cui si occupa nostra madre Lucia, co-titolare della Pilogen, abbiamo quindi deciso di ampliarci e concentrare, in un’unica struttura a più corpi, gli uffici e tutta l’attività produttiva, di confezionamento e i magazzini. A Fidenza abbiamo trovato condizioni favorevoli in termini di logistica e collaborazione con le istituzioni» spiega Michele Pignacca. La strategicità e la funzionalità degli spazi e della nuova organizzazione si sono rese evidenti sin da subito. L’ampiezza, l’impostazione degli ambienti, l’internalizzazione di tutti gli apparati dell’attività, hanno infatti permesso durante la pandemia di riconvertire o potenziare alcune linee, lavorare in piena sicurezza e di rispondere tempestivamente alle convulse domande di mercato. Igienizzanti per la maggiore, le cui percentuali di alcol richieste variavano continuamente.

Tutto questo però non sarebbe stato possibile senza i tre pilastri fondamentali della Pilogen Carezza. «L’artigianalità, che consente elasticità e tempestività nel rendere concrete intuizioni e sopravvenute esigenze. Le persone, una trentina, che in un’azienda familiare condividono una relazione umana fatta non solo di rapporto economico, ma di condivisione delle necessità e delle finalità. E poi la ricerca. «Il cuore dell’azienda è il laboratorio. Noi, da sempre, siamo produttori. Cerchiamo le migliori materie prime, formuliamo nuove ricette, sperimentiamo innovative soluzioni. Ogni prodotto a nostro marchio è una nostra creatura, da oltre un secolo» sottolinea Sara Pignacca.

Come l’ultima linea, nata già nella nuova sede: la Pilogen Sport Fitness, che utilizza una innovativa tecnologia Drone attraverso cui le molecole attive drenanti e snellenti vengono veicolate direttamente verso le cellule bersaglio, in particolare quelle adipose, con la massima potenza d’azione.