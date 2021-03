A Parma 24 classi di infanzia, elementari e medie in quarantena. Troppi genitori non rispettosi?

MARA VAROLI

Ventiquattro classi in quarantena e tante altre in cui la frequenza è sospesa in attesa dei test. Questi gli ultimi dati dell'attività del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl dal 26 febbraio al 28 febbraio: chi è in quarantena deve rimanere a casa per 14 giorni, mentre per le classi con casi isolati la frequenza è sospesa fino all'esito dei tamponi e se questi sono negativi si torna a scuola.

Dal report di venerdì in soli tre giorni le scuole in cui si sono registrati casi di contagio sono aumentate. Il problema dei contagi si concentra in particolare negli istituti comprensivi: in quarantena sono 8 classi delle materne, 9 delle elementari e 3 alle medie. Più altre 4 sezioni nei nidi. Nessuna classe delle superiori è invece in quarantena.

NIDI E MATERNE

Per quanto riguarda i nidi 4 sono le sezioni in quarantena, di cui 1 all'asilo Mazzini, 1 all'infanzia di Lesignano, 1 all'asilo Annidolci e 1 al Grillo Parlante. Per cui i nidi coinvolti sono 4 e in nessuna altra sezione sono stati registrati casi isolati di positività. Alle materne le classi in quarantena sono 8, di cui 1 all'asilo Mazzini, 1 alla Benecchi, 1 alla Città Incantata, 1 al San Paolo, 1 alla Sergio Neri, 1 alla Sant'Antonio da Padova, 1 all'Agazzi e 1 all'infanzia Anna Frank. Solo 1 classe delle materne ha la frequenza sospesa ed è quella dell'Andersen. In totale le materne coinvolte sono 9.

ELEMENTARI E MEDIE

Alle elementari sono 9 le classi in quarantena, di cui 2 alla Campanini di Baganzola, 2 alla Martiri di Cefalonia, 1 alla primaria di Mezzani, 3 alla Pezzani, 1 alla primaria di Busseto. Le classi delle elementari in cui si sono registrati casi di positività sono 2 alla Athos Maestri, 1 alla Belloni, 2 alla Bocchi, 4 alla Campanini, 1 alla scuola di Carignano, 1 a La Salle, 1 all'elementare di Traversetolo, 1 alla Verdi di Corcagnano, 2 all'Oreste Boni, 1 alla Pezzani, 7 alla San Leonardo, 1 alla Verdi di Collecchio. Per cui sono 24 classi per 12 scuole. Alle medie la situazione è questa: 3 le classi in quarantena, di cui 1 alla Leonardo da Vinci di Sorbolo, 1 alla Malpeli di Baganzola e 1 alla Zani. Le classi delle medie in cui è stata sospesa la frequenza in attesa di test sono 1 al comprensivo di Busseto, 1 al comprensivo Ferrari, 1 a Il Seme, 1 alla Malpeli di Baganzola, 1 al Maria Luigia, 1 alla Mario Lodi, 1 alla Toscanini, 1 alla Zani, 1 alla De Amicis di Medesano e 1 alla Media di Monchio delle Corti. Per cui, le classi con casi isolati di positività sono 10 alle medie, per 11 scuole coinvolte nei contagi.

SUPERIORI

Nelle superiori le classi in attesa del tampone è 1 al Berenini di Fidenza, 3 al Bodoni, 7 al Gadda di Langhirano, 1 all'istituto Alfieri, 1 al Galilei di San Secondo, 2 all'Itis Leonardo da Vinci, 1 al liceo Romagnosi, 1 al Maria Luigia, 1 al liceo Toschi e 1 al liceo Ulivi. In totale le classi delle superiori in cui si sono registrati casi isolati di positività sono 19 per 10 scuole.

I PRESIDI

Evidentemente la presenza al 50% sta limitando fortemente i contagi: «Sì, il 50% funziona - commenta Margherita Rabaglia, preside dell'Istituto Gadda -: nelle sede di Langhirano abbiamo avuto un caso positivo tra i docenti e ora le classi coinvolte dovranno fare il tampone. Per avere i risultati bisogna attendere uno o due giorni. Tuttavia, alle superiori il problema dei contagi è sotto controllo: gli studenti sono più responsabili». Nei comprensivi, invece, la situazione è diversa: «Alla Pezzani - conferma il preside Gastone Demaldé - tre classi sono in quarantena e una ci potrebbe andare presto. Un po' siamo preoccupati: ci sono tanti casi isolati, purtroppo i comportamenti all'esterno non sono sempre rispettosi, oltre al fatto che queste varianti di virus colpiscono i più piccoli, che fanno fatica a tenere le distanze. Anche alla Puccini ci sono casi isolati ma nessuna classe è coinvolta. Rispetto ad altre città i numeri a Parma sono inferiori e speriamo di non dover chiudere la scuola, perché è un servizio fondamentale». Sono iniziate le vaccinazioni per il personale scolastico e questo dovrebbe tranquillizzare le famiglie: «Ci sono genitori - conclude Demaldé - che hanno paura, altri invece sono troppo disinvolti». La preside dell'istituto comprensivo Bocchi Lucia Ruvidi ha fatto una videoconferenza con i genitori: «Noi siamo una comunità molto coesa soprattutto a Baganzola, là dove ora quasi la metà delle classi è a didattica a distanza. Purtroppo quello che è successo alla Racagni a novembre, alla Campanini è successo in una sola settimana: i contagi però non avvengono a scuola, ma all'esterno».