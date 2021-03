Attrazione fatale: 8 mesi all'ex amante «tradita»

ROBERTO LONGONI

FONTANELLATO Era l'amante, pretese di diventare la first lady e alla fine si ritrovò scaricata, in un certo senso a sua volta tradita. E chi le aveva preferito il 55enne per il quale lei (sette anni più giovane) aveva perso la testa? Proprio la moglie. Non la prese bene, l'amante scornata. Anzi, contrattaccò a colpi di scavalcate di cancelli e assalti ai muri condominiali del nido d'amore altrui, impugnando lo spray per scritte al vetriolo. Tanto fece da finire davanti al Gip: lei da una parte, l'ex amante e la moglie-rivale dall'altra, a fare fronte unito difesi dallo stesso avvocato, Mario L'Insalata. Accusata di stalking e violazione di proprietà privata, al termine del rito abbreviato l'imputata ha rimediato una condanna a otto mesi.

La burrascosa fine della storia clandestina risale a un paio di anni fa. Si era in vista della Pasqua, e l'amante - forse desiderosa di ufficializzare la propria conquista - pretendeva di trascorrere il fine settimana di festa con l'uomo. Lui era di ben altro avviso. E forse non solo per questioni di calendario: sembra infatti che fosse stato colto da una sorta di ritorno di fiamma per la legittima consorte (a quanto pare, la coppia si sarebbe anche riavvicinata dopo questa vicenda). Fatto sta che, sentendosi abbandonata, l'amante partì da Bologna, dove risiedeva allora, per compiere la propria spedizione punitiva, e puntò dritta all'indirizzo della coppia a Fontanellato. Facile immaginare che cosa volesse dire nel conseguente faccia a faccia. Ma attaccarsi al campanello fu inutile: i due erano via. E la circostanza dovette far ancora più infuriare la quarantottenne rimasta «a piedi».

La donna premette un po' tutti i citofoni, senza tuttavia trovare nessuno che le aprisse. Così, almeno per giustificare l'andata e ritorno da Bologna, decise di prendere la questione ancora più di petto. Scavalcò il cancello. Quindi, sfoderò la bomboletta per esprimere in estrema sintesi i propri giudizi (non proprio sereni e benevoli) a carico dei due. E visto che era Pasqua lasciò un paio di uova davanti alla loro porta d'ingresso.

Poi, com'era entrata dovette uscire: scavalcando di nuovo, dopo che i vicini avevano chiamato i carabinieri. Indagare su quell'ombra fuggita dal cortile non fu necessario. Le scritte vergate sul muro accanto al portone di casa della coppia, l'ex amante le fotografò e le postò su Instagram e su Facebook: i concetti non sarebbero stati divulgati a sufficienza altrimenti. Foto che equivalevano a una firma. La pena a carico della donna sarà sospesa solo se, entro un paio di mesi, provvederà al pagamento dei danni: settemila euro per lei e mille per lui. Conti separati, conti uniti? Non si sa.