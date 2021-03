Boschi incendiati: 5 anni e tre mesi al piromane 47enne

ROBERTO LONGONI

BORGOTARO Fu il fuoco dell'astio che covava sotto alla cenere, per un conto aperto con un parente, a seminare per anni incendi tra i boschi tra Solignano e Borgotaro fino alla scorsa estate. La vendetta, che si dice debba essere servita fredda, in realtà un 47enne che nemmeno abita in valle la cucinava arrosto. Raggiunto in auto il luogo isolato da dare alle fiamme, lanciava le «micce» di alcuni cubetti di sostanze accendifuoco (di quelle usate per i caminetti, tanto per intendersi) e lasciava che fossero il vento e il secco a fare il resto. A volte, per confondere le acque, appiccava roghi in luoghi che non c'entravano nulla con il bersaglio principale. Non sapeva che i carabinieri forestali avrebbero comunque decifrato quegli anonimi segnali di fumo, arrestandolo ai primi dell'agosto scorso. Ora, il giudice Adriano Zullo ha condannato l'uomo a 5 anni e tre mesi di reclusione, nove mesi in meno di quanto richiesto dal pm Emanuela Podda. Gli incendi dei quali è stato ritenuto responsabile in primo grado sono avvenuti a Roccamurata (nel comune di Borgotaro) e a Brusco e a Castoglio (Valmozzola) nel giugno del 2019 e nel giugno del 2020.

Anche ai carabinieri forestali questa storia è costata anni. Almeno tre di meticolose indagini coordinate dalla Procura, a base di lunghi appostamenti, video, analisi di reperti e raccolta di testimonianze. Tutto alla fine ha concorso a stringere il cerchio sempre di più. Ma gli inquirenti non escludono che anche alcuni incendi del 2011 in Valtaro (oltre ad altri per i quali è indagato in un altro procedimento) possano essere stati appiccati dalla stessa mano. È a quell'anno che risale la ruggine tra il 47enne condannato per incendi boschivi (un reato per il quale sono previste pene tra i quattro e i dieci anni di reclusione, non importa quale sia la superficie bruciata) e il parente. L'attrito tra i due risalirebbe a una precedente vicenda, nella quale il piromane si è sentito «scaricato» dall'altro, che ha portato a un incontro ravvicinato con il Codice penale.

Eppure, al di là di questo inciampo, agli occhi dei carabinieri forestali l'uomo si presentava come al di sopra di ogni sospetto. Infatti, figurava come appartenente a un'organizzazione di utilità sociale. In realtà, sembra che i viaggi compiuti per questa organizzazione gli siano serviti proprio per mettere a segno proprio le sue spedizioni punitive. Fu l'analisi delle telecamere a indirizzare i carabinieri sulle sue tracce in un primo tempo: i passaggi della sua auto furono registrati in momenti sospetti. Le prime indagini sull'uomo scattarono nel 2018, ma poi ci si mise di mezzo il meteo, poco favorevole ai piromani quell'anno. Gli inquirenti dovettero armarsi di pazienza e attendere il suo ritorno in scena. Altri elementi a suo carico sarebbero emersi l'anno seguente.

Intanto, tranne alcuni casi (studiati apposta per sviare le indagini), a fare le spese dei roghi - sempre più spesso spenti in breve tempo, grazie al fatto che i forestali tenevano la guardia alta, pronti a intervenire quando l'uomo era segnalato in zona - era sempre lo stesso parente del sospetto. L'uomo, tra l'altro, nel luglio del 2019 denunciò un furto di vari oggetti dalla propria abitazione: tra questi, una mountain bike e un decespugliatore. Guarda caso, saltarono fuori l'anno dopo, quando il gip dispose i domiciliari per il piromane. Mountain bike e decespugliatore, oltre ad altri nove oggetti dei quali era stato denunciato il furto, vennero trovati dai carabinieri nel corso della perquisizione concomitante all'arresto del 47enne. L'uomo si è sempre proclamato innocente.