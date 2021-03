Famiglia distrutta dal Covid in pochi giorni: muoiono i fratelli Belloni e la moglie di uno di loro

Una famiglia che ha pagato un tributo altissimo. Tre vite spezzate da questo maledetto virus nel giro di pochi giorni. Un fratello, la moglie e poi anche l'altro fratello: nessuno è riuscito a superare le complicanze del Covid.

Giovedì scorso è morto Mario Belloni, 76 anni, che ha aveva perso la moglie Adriana (per tutti Anna), due anni in meno, martedì scorso. E venerdì notte, al Maggiore, è venuto a mancare il fratello di Mario, Dante, che avrebbe compiuto 78 anni il 20 aprile prossimo. Sia Mario che Dante, parmigiani del sasso, fino alla pensione, hanno lavorato come carrozzieri, attività che avevano iniziato da ragazzi. Mario, con alcuni soci, gestiva la «Carrozzeria nazionale» mentre, Dante portava avanti la «Carrozzeria Europa».

Stimati e benvoluti dai numerosi clienti per la loro professionalità e la loro correttezza, entrambi, avevano un carattere aperto, solare e disponibile. Due bravissime persone, con un innato senso dell'onestà e della generosità. Figli di Bruno (scomparso negli anni ‘80), che per tanto tempo gestì un bar in viale Piacenza, nel palazzo che fa angolo con via Reggio, sia Mario che Dante avevano la grande passione per la montagna e la raccolta dei funghi. Mario aveva anche posizionato, da 42 anni, la propria roulotte in un campeggio di Bellamonte, in Trentino, dove trascorreva le vacanze estive. Mentre Dante non mancava mai di fare escursioni e raccogliere gli amati porcini in Val Taro.

La passione per i funghi, sia per Mario che per Dante, era un modo per stare insieme, liberarsi degli affanni quotidiani isolandosi in un bosco con le rispettive famiglie per respirare aria buona, godere della vicinanza dei propri cari e andare alla ricerca di quei funghi che, una volta trovati sotto un felce o in una brughiera di mirtilli, riuscivano a dar loro sempre belle emozioni. Fungaioli veri con un grande rispetto per la natura e per l'ambiente che, per Mario e Dante, non dovevano esser feriti e minimamente offesi. Era sufficiente notare come raccoglievano con sacrale delicatezza i loro «tesori» per rendersi conto di questo loro amore.

La passione per la montagna e per i funghi, Mario e Dante, l'avevano trasmessa a tutta la famiglia tant'è che il nipote di Mario, Leonardo, tredicenne, era abilissimo nella raccolta dei funghi al punto che Mario molte volte sosteneva che l'allievo stava superando anche il maestro.

E se i due fratelli Belloni erano esperti raccoglitori, la moglie di Mario, Anna, era abilissima ai fornelli nel cucinare i funghi nelle varie versioni oppure conservarli sia sott'olio che essiccati. Ed era un vero piacere, per loro, regalarli agli amici. «La prossima estate - afferma il figlio di Mario, Michele - nei boschi di Albareto e di Bellamonte, con mia moglie e i miei figli, deporremo un mazzo di fiori in memoria del papà, della mamma e dello zio. Belle persone, appassionate della natura ed entusiaste della vita».

Persone stimate, conosciute apprezzate a San Leonardo, il quartiere dove risiedevano, amavano tantissimo Parma, le nostre tradizioni e quei centri di aggregazione dove si coniuga la più schietta parmigianità. Infatti, Dante, finché la salute glielo ha consentito, era un assiduo frequentatore del circolo «Molèn Bas» dove i soci lo ricordano con tanto affetto. Erano legatissimi alla famiglia nonché molto uniti come fratelli.

Dante lascia la moglie Franca e Mario il figlio Michele, anch'egli artigiano carrozziere, gli adorati nipoti Leonardo ed Irene e la nuora Alessandra . I funerali si svolgeranno oggi , alle 14,45, partendo dall'ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.

Lo.Sar.