Maxitamponamento in A15, patteggia 83enne

Arrivato lungo con la propria Mercedes, tamponò una Hyundai e fu una reazione a catena: quattro auto dal carrozziere e sette persone all'ospedale. Lui, l'allora 83enne alla guida della Mercedes fu tra i feriti meno gravi, ma la donna che viaggiava al suo fianco riportò fratture costali e traumi per 90 giorni di prognosi, mentre il conducente della Hyundai rimediò un trauma cranico e lesioni (40 giorni di prognosi). Era il mezzogiorno di domenica 5 giugno 2016: al chilometro 1 della corsia nord dell'A15 si era formata una coda, e l'83enne non riuscì a fermarsi in tempo. Comparso davanti al giudice Cristina Pavarani e al pm Massimiliano Sicilia, l'automobilista ha patteggiato 3 mesi (pena sospesa): il pm aveva proposto la sospensione della patente per un anno, ma il giudice ha deciso la revoca.

r.c.