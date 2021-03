Muore a 59 anni l'ex assessore Giuseppe Mussi

MICHELE DEROMA

SORAGNA Sono ore di profondo dolore in una Soragna che, incredula, si ritrova a piangere Giuseppe Mussi, volto noto della comunità locale ed ex assessore nella giunta comunale: l'uomo è stato colto da un improvviso malore, lunedì sera, mentre era in casa insieme alla moglie Paola. Aveva soltanto 59 anni.

Mussi, esponente socialdemocratico, ricoprì l'incarico di assessore allo sport dal 1990 al 1995 nella giunta guidata dal sindaco Ivonne Alinovi, attuale capogruppo di usiliare consiliare a Soragna, che ha ricordato Giuseppe Mussi come «una persona con animo libero e tanto entusiasmo, che si è prodigata per la crescita dello sport a favore dei giovani del nostro paese ». Era conosciuto con il soprannome di Beppe, già dagli anni dell'adolescenza, testimoniati dal ricordo di un suo grande amico: «Io e lui siamo orgogliosamente cresciuti nel quartiere storico di Soragna, il“ là di dentro ”, all'ombra della rocca e del campanile della chiesa parrocchiale: il nostro campo di gioco e divertimento era la cosiddetta “stragranda”, in via Venti Settembre, luogo di ritrovo di tanti giovani soragnesi. Siamo cresciuti in una Soragna che purtroppo non c'è più ».

Durante il proprio incarico da assessore allo sport, ricorda lo stesso amico di Mussi, «Beppe con il suo impegno diede un notevole impulso a tutte le attività sportive del paese, ideando anche manifestazioni che ancora oggi vengono piacevolmente ricordate, come le “quartieriadi” o i giochi in piazza in occasione della sagra settembrina dell’Addolorata». Fu significativa anche l’esperienza di Giuseppe Mussi all’interno della società calcistica locale, l’Fc Soragna, di cui dal 1996 l’uomo ricoprì l’incarico di responsabile del settore giovanile, riuscendo con i propri collaboratori ad istituire quello che sarebbe poi diventato il fiore all’occhiello della società neroverde, la rassegna di tornei giovanili che si disputano tuttora annualmente nel mese di maggio. Dopo aver lavorato in un’azienda soragnese attiva nel settore degli imballaggi in cartone, attualmente Mussi era occupato come magazziniere in una ditta di Busseto, ma era ormai prossimo alla pensione, un traguardo che lo avrebbe portato a dedicarsi «a tempo pieno» ai suoi adorati nipotini, Carlotta e Christian. «Essere diventato nonno si era rivelata una gioia enorme per lui», spiega tra le lacrime il figlio Federico, nato dal matrimonio di Giuseppe con Paola: i due si erano sposati nel 1989, e proprio l’anno seguente nacque Federico. La comunità soragnese si è stretta a Paola e a tutti i familiari: decine i pensieri di affetto e vicinanza con cui amici e conoscenti hanno testimoniato il proprio dolore per una scomparsa tanto improvvisa quanto dolorosa, per tutto il paese. I funerali di Giuseppe Mussi saranno celebrati oggi alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Soragna.