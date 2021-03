Addio a Aurelio Cortesi, signore dell'architettura

KATIA GOLINI

Era frequente vederlo transitare in piazza Duomo, con l'incedere lento di questi ultimi anni. Non durante i mesi del lockdown, ovviamente, ma fino all'ultimo si è dedicato alla sua più grande passione: il lavoro di architetto. Sempre elegante, pacato, camminava dalla casa in borgo Maestri allo studio, affacciato su un lato della cattedrale, come se continuare a disegnare, pensare, progettare fosse la sua missione. Se n'è andato nella notte tra martedì e ieri l'architetto Aurelio Cortesi, insignito lo scorso ottobre del prestigioso Premio In/Arch alla carriera.

Classe '31 (era nato in gennaio), allievo di Ignazio Gardella, con cui collabora per un breve periodo, si laurea al Politecnico di Milano e, in seguito, entra nello studio di Franco Albini. Da quel momento la sua carriera, professionale e accademica, è destinata a spiccare il volo.

A soli 26 anni diventa assistente di Lodovico B. di Belgjoioso alla facoltà di Architettura di Venezia. Continua nel frattempo la collaborazione con il Politecnico di Milano dove è docente fino al 1986. Diventa poi professore ordinario di Composizione architettonica e insegna alla facoltà di Architettura di Firenze dal 1987 al 2002 e alla facoltà di Architettura di Parma fino al 2006. Tiene negli anni seminari, conferenze e segue attività di ricerca in università italiane, collegi universitari e università straniere tra le quali Lubiana, Nancy, Strasburgo, Marsiglia e Lisbona, corsi post-universitari e lezioni di dottorato di ricerca nelle facoltà di architettura italiane.

Di pari passo a quella accademica, procede l'attività professionale privata. Lavora infatti come progettista soprattutto nell'Emilia nord occidentale e nel sud della Lombardia. Dallo studio di Parma escono progetti importanti in città e in provincia. Tra questi, solo per fare un paio di esempi, il centro Commerciale EuroTorri e la bellissima villa alle porte di Langhirano scelta da Bernardo Bertolucci come abitazione del protagonista Ugo Tognazzi nel film «La tragedia di un uomo ridicolo».

Cortesi è protagonista anche di mostre ed esposizioni di architettura, tra cui, nel 1983, la partecipazione al Musée d'Art Moderne di Parigi alla rassegna «L'Ivre de Pierre», poi trasferita alle Saline di Chaux e a Clermont-Ferrand in occasione della Seconda Biennale del Bianco e Nero.

Partecipa, nel 1991, alla Biennale di Venezia e, nel 1993, è invitato ad esporre la Chiesa-Fortezza di San Bernardo alla mostra «Spazio Sacro e Modernità» promossa dalla medesima istituzione. Nel 1995 espone un progetto alla mostra «Il Centro altrove» promossa dalla Triennale di Milano.

Tra i tanti riconoscimenti spicca quello del 21 maggio 2012, quando riceve da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica per l'Architettura, edizione 2011, dedicato alle personalità della cultura, dell'arte e della scienza.

Aurelio Cortesi lascia tanti allievi orfani di un maestro amato di cui terranno viva la memoria. L'architetto Emilio Faroldi è uno di questi. È toccante il suo ricordo, pieno di ammirazione e affetto: «Non è stato solo un bravo architetto e docente universitario. Nobile espressione della provincia italiana quale luogo di maturazione di idee sull'architettura al contempo universali e originali, ha altresì costituito un punto di riferimento fondamentale per la cultura architettonica locale e per tutti quegli architetti e intellettuali che hanno avuto il piacere di transitare o, ancor più, lavorare nella sua “bottega” di strada del Consorzio 4. Dalle finestre di quel luogo magico, attraverso le quali Parma si respira nella sua profonda identità e che inquadrano il Battistero nella sua più assoluta purezza, a due passi dal Palazzo Ina di quel Franco Albini che Cortesi ha ammirato nelle frequentazioni giovanili milanesi, e nello studio nel quale ha lavorato dal 1957 al 1959, per decenni è uscito il profumo dell'architettura. Aurelio Cortesi è stato maestro indiscusso di intere generazioni di ragazzi che, studenti o amanti della disciplina, cercavano un luogo e un demiurgo che li potesse, con passione e felicità, accompagnare e introdurre nell'affascinante mondo del progetto e dello spazio abitato. Lo studio Cortesi per anni ha rappresentato il crocevia privilegiato per chi volesse sentir parlar di grande architettura nazionale e internazionale: i suoi incontri con grandi architetti, i suoi viaggi, la frequentazione della redazione della rivista Casabella-Continuità diretta da Ernesto Nathan Rogers, i suoi progetti, i “suoi” Albini, Gardella, e tanti altri. Con Aurelio Cortesi non solo se ne va un raffinato cultore della materia, ci lascia altresì un intellettuale vestito da architetto: nessuno, più di lui, rappresentava l'essenza non del Fare l'architetto, bensì dell'Essere architetto».

A nome di tutti i colleghi anche il ricordo di Daniele Pezzali, presidente dell'Ordine degli architetti di Parma: «Gli architetti parmigiani ricordano Aurelio Cortesi per la sua perenne ricerca in equilibrio tra modernità e tradizione, tra regionalismo e dimensione nazionale del costruire. Sempre attento ai dibattiti sulla teoria della disciplina, Aurelio Cortesi ha incarnato per la provincia parmense il grande professionista, che ha potuto confrontarsi alla pari con le personalità nazionali di riferimento del suo tempo, anche grazie a una formazione avuta dai più grandi del razionalismo italiano, da Ignazio Gardella a Franco Albini. L'Ordine di Parma perde una delle sue più eminenti figure».

Il commiato domani alle 15 al Tempio di Valera.