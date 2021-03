Boom di tamponi rapidi: fino a una settimana di attesa

LUCA MOLINARI

Le farmacie in questi giorni devono far fronte a un vero e proprio boom di richieste di tamponi.

Con l'aumento dei contagi legato alle varianti, cresce infatti la paura tra le famiglie e gli anziani di venire infettati dai propri figli e nipoti. Da qui l'impennata di richieste alle farmacie del territorio che effettuano i test, circa la metà del totale.

Alla Gibertini di via Bixio il telefono squilla di continuo. «Le persone che chiedono di effettuare un tampone sono sempre più numerose - fanno sapere dalla farmacia - In media, riusciamo a dare risposta a dodici-tredici utenti al giorno e, al momento, il primo posto libero è fra tre giorni».

Gli ingressi di chi si sottopone al tampone sono scaglionati e avvengono in media ogni 20-30 minuti, per garantire la massima sicurezza.

«Abbiamo previsto uno spazio ad hoc della farmacia per questo tipo di test – proseguono dalla Gibertini – Al termine di ogni tampone viene effettuata l'igienizzazione e si provvede ad aerare il locale».

Simile la situazione alla farmacia San Lazzaro di via XXIV Maggio.

«Per questa settimana tutti i posti a disposizione sono già stati prenotati - sottolineano - Negli ultimi tempi stiamo assistendo a un vero e proprio boom di richieste».

I test vengono effettuati ogni mezzora, per evitare rischi di contagio. «Tutto avviene nella massima sicurezza – garantiscono dalla stessa farmacia – La distanza tra un test e l'altro è quella necessaria per conoscere l'esito del tampone e disinfettare gli spazi destinati all'attività di screening».

Alessandro Merli, presidente di Federfarma, è chiaro: «Le richieste che ci arrivano sono davvero tante, ma è bene precisare che si tratta di uno screening per gli asintomatici».

I tamponi vengono effettuati soprattutto da famiglie. «L'aumento dei contagi tra i ragazzi – prosegue Merli – ha provocato una grande preoccupazione nelle famiglie, a partire da genitori e nonni».

Fabrizio Piazza, presidente dell'Ordine dei farmacisti, conferma il trend in forte crescita. «Le farmacie che hanno organizzato queste tipo di servizio sono sommerse di lavoro - dichiara - Si respira una grande preoccupazione tra la gente che, in molti casi, effettua il tampone per stare più tranquilla».

«Una accelerazione delle vaccinazioni sarebbe fondamentale – aggiunge – così come un maggiore impegno a tenere dei comportamenti responsabili».

L'obiettivo della campagna di screening è testare persone asintomatiche, per intercettare il più rapidamente possibile i nuovi positivi e spegnere sul nascere eventuali focolai, a partire da quelli in famiglia o a scuola.

Il test, da effettuare in autonomia, va prenotato prendendo appuntamento con il farmacista. Lo screening è rivolto unicamente a persone prive di sintomi e non si può effettuare il test se negli ultimi 10 giorni si sono avuti contatti stretti con persone affette da Covid-19, se si ha febbre superiore a 37,5° o problemi respiratori.

Una volta effettuato il tampone, l'esito viene trasmesso al medico di sanità pubblica dell'Azienda Usl e a quello di medicina generale. In caso di positività, il cittadino deve restare in isolamento a casa evitando i contatti con altre persone, in attesa di essere contattato telefonicamente dai Servizi di sanità pubblica della propria Ausl per eseguire il tampone.

Dal 1° febbraio infine, i cittadini che non fanno parte delle categorie per le quali è previsto il test gratuito, possono effettuare i tamponi a pagamento (15 euro).