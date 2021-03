Clienti insolventi a loro insaputa: code e rabbia allo sportello Iren

ANTONIO BERTONCINI

In un mondo sempre più complesso e automatizzato, anche pagare una semplice bolletta può diventare un problema. In questo caso le vittime dell'informatica sono alcune centinaia di parmigiani, fra quelli che hanno addebitato in banca il pagamento automatico delle bollette Iren.

L'azienda Iren, nel corso del 2020, ha cambiato il sistema informativo di fatturazione, ritenuto ormai obsoleto. Nel «passaggio delle consegne» è venuto meno il pagamento delle bollette domiciliate a Parma per diverse centinaia di clienti, che in questo modo risultano insolute. Molti di loro, del tutto incolpevoli, colti alla sprovvista da un sollecito inviato in automatico dall'agenzia che si occupa della riscossione, con tanto di minaccia di chiusura dell'utenza, si sono precipitati agli sportelli dell'azienda in strada Santa Margherita per chiedere conto della cosa, manifestando la comprensibile arrabbiatura per il tempo perso e per le difficoltà di porre rimedio ad una situazione assai poco piacevole.

«Ho un addebito in conto corrente da molti anni - si è sfogata ieri una signora in attesa del turno allo sportello - ora mi hanno scritto che risultano bollette inevase. La banca mi ha indirizzato qui per porvi rimedio, ma hanno sbagliato loro. Voglio vederci chiaro, a costo di cambiare gestore».

Qualcuno ha segnalato l'inconveniente alla Gazzetta: «È una poco commendevole storia di ordinaria burocrazia - scrive un uomo -. Il collegamento con la banca è evidentemente andato in tilt e spediscono a noi lettere con la minaccia di tagliare le utenze. Quindi bisogna rivolgersi a Iren e pagare le bollette a parte, in attesa che il sistema riprenda a funzionare».

Qualcun altro si sfoga sui social: «Di recente Iren ha annunciato - si legge in un post - che “stiamo lavorando ad un progetto di aggiornamento dei nostri sistemi di fatturazione il cui obiettivo è di poterti garantire un servizio sempre migliore”. Risultato? L'alta tecnologia è andata in tilt e non sono stati aggiornati i collegamenti con le banche per i pagamenti tramite addebito diretto. Ma non è finita. Per colpa di un intrigo di ordinaria burocrazia arriva al malcapitato cliente la lettera di una società di riscossione crediti, in cui ricorda che il mancato pagamento della quota relativa ai consumi energetici può comportare il distacco delle forniture».

C'è chi la prende con ironia e chi con rabbia, ma il problema resta, anche se circoscritto e, pare, in via di soluzione, ma non certo senza disagi.

LA RISPOSTA DI IREN

Interpellata, la sede di Parma di Iren risponde con una nota in cui ammette il problema, rassicura sul fatto che i collegamenti con le banche sono stati ripristinati, ma chiarisce che le bollette oggetto di sollecito di pagamento vanno pagate direttamente dagli interessati, non tramite l'addebito bancario.

«Iren Mercato - si legge nella nota - nel corso del 2020, si è dotata di una nuova piattaforma informatica per la gestione dei contratti e della relazione con i propri clienti luce e gas. L'adozione del nuovo applicativo ha interessato circa 1.800.000 clienti e, in larga misura, non ha comportato problemi tranne che per alcuni casi, ove si è registrata un'anomalia tecnica sulla domiciliazione bancaria: alcune fatture, sebbene domiciliate, non sono andate in pagamento alla scadenza (a Parma l'incidenza sul totale clienti è inferiore allo 0,5%). Tale disallineamento è oggi rientrato e le domiciliazioni bancarie sono state ripristinate».

L'azienda precisa che non è stata distaccata nessuna utenza, ma ammette implicitamente il disagio arrecato alle diverse centinaia di clienti di Parma interessati e scrive. «Nel caso tuttavia fosse pervenuto un sollecito di pagamento, significa che la domiciliazione - per quella fattura - non è andata a buon fine: in questo caso occorre procedere al pagamento della fattura onde evitare ulteriori solleciti. Per verificare i propri pagamenti si può utilizzare l'app IrenYou, contattare il numero 011.19235805 indicato nei solleciti o recarsi presso gli sportelli del territorio. Gli operatori sapranno verificare i casi puntuali e porre il dovuto rimedio».