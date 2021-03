Omicidio, chiesto il rinvio a giudizio per Molinari. E quella violenza 20 giorni prima del delitto

GEORGIA AZZALI

«Lui innaffiava le patate vicino al confine della mia casa e mi dava fastidio. Lo dovevo ammazzare». Così banali. E così terribilmente inquietanti le parole di Sergio Molinari agli inquirenti dopo aver massacrato Luigi Guareschi. La «logica» della follia. Di un movente disegnato da un cortocircuito della mente. Uno schizofrenico cronico, Molinari, totalmente incapace di intendere e volere, come è emerso dalla consulenza firmata da Renato Ariatti, ma anche recidivo, perché nel 2008 finì sotto processo per rapina e violazione di domicilio e fu assolto per totale vizio di mente. Libero e solo quel 29 giugno scorso, quando ha finito a colpi di bastone Guareschi a Iavole, una manciata di case a pochi chilometri da Bedonia. Ora il pm Umberto Ausiello ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario, ma il percorso processuale è ormai segnato: il totale vizio di mente lo porterà verso l'assoluzione, e il giudice disporrà un certo numero di anni da trascorrere in una Rems, in una delle strutture che hanno preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari, dove peraltro Molinari, 63 anni, è già stato trasferito nei mesi scorsi lasciando via Burla. Una misura di sicurezza che, una volta scaduta, andrà comunque rivalutata in base alle condizioni di Molinari.

Perché l'universo del «rosso» - così lo conoscono tutti nella frazione alle porte di Bedonia - è popolato di ossessioni e fantasmi che lo rendono temibile. Folle e pericoloso, secondo il consulente del pubblico ministero, ma comunque capace di stare a processo. E sulla sua incapacità si sono trovati d'accordo anche il consulente della difesa (Giuseppe Cupello) e quello nominato dai familiari di Guareschi (Mirella Scorsonelli).

Un misantropo, spesso scontroso, chiuso in un mondo in cui era difficile penetrare. Un guscio che ogni tanto Guareschi, 69 anni, era riuscito a rompere: l'aveva aiutato durante il lockdown, quando per Molinari tutto era diventato ancora più complicato. Eppure si era trasformato nel suo nemico, perché c'era un buio profondo nella mente del «rosso». Già nel 2008 Molinari aveva abbattuto la porta di casa di un amico del paese e poi se ne era andato via con un po' di soldi e oggetti. Fu prosciolto perché anche allora ritenuto totalmente incapace, passò alcuni anni in ospedale psichiatrico giudiziario, ottenendo poi la libertà vigilata nella struttura psichiatrica di Pellegrino. Nel 2016 aveva ottenuto i primi permessi, fino al ritorno a casa, sotto il controllo dei servizi psichiatrici. E le relazioni degli specialisti avevano convinto il magistrato di Sorveglianza a restituirgli la libertà, non ritenendolo più pericoloso. All'inizio dello scorso giugno, poche settimane prima dell'omicidio, però, Molinari prese di mira sempre il solito conoscente del paese. Stessa dinamica di tanti anni prima: si scagliò contro la porta d'ingresso danneggiandola, un caso su cui è stato aperto un fascicolo.

I vecchi problemi riesplosi in modo drammatico, forse anche per la sua riluttanza a seguire correttamente la terapia farmacologica. Quella sera del 29 giugno aveva preso alle spalle Guareschi sul ponticello di Perini. Lì, dove verso le 8, un passante aveva trovato il corpo: il cranio fracassato, nessun soffio di vita. Molinari aveva aspettato Guareschi, prima che rientrasse a casa. In quella casa così vicina alla sua.