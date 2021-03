Preso Bencomo, sopravvissuto a una sparatoria

GIANLUIGI CALESTANI

Il Parma Clima annuncia grandi novità per il monte di lancio. La società ducale ha scelto il venezuelano Omar David Bencomo Lamas come lanciatore per la partita degli stranieri.

Il Parma Clima ha rinunciato al cubano Erly Casanova che probabilmente giocherà in Francia nel Montpellier di Owen Ozanich e, in attesa di conoscere le scelte dell'organizzazione dei Chicago Cubs in merito al destino di Luis Lugo, ha scelto di battere la pista venezuelana ingaggiando l'esperto lanciatore destro, sopravvissuto nel 2012 ad una sparatoria che ne avrebbe potuto stroncare la giovane carriera.

Durante un tentativo di rapina della propria auto Bencomo venne colpito alla schiena da un proiettile ma riuscì comunque a risalire sulla sua vettura e a guidare fino all'Ospedale di Valencia, Venezuela. In seguito venne sottoposto ad un complicato intervento chirurgico durante il quale gli vennero asportati un rene ed un lungo tratto dell'intestino.

La carriera del trentaduenne Bencomo si è sviluppata tra i campionati americani e la lega invernale del Venezuela: nel baseball a stelle e strisce ha giocato per le franchigie dei Tampa Bay Rays, dei Florida Marlins, dei Minnesota Twins e dei Baltimore Orioles progredendo dal livello di Rookie League fino a quello di Triplo A, accarezzato nel 2016 e nel 2017.

Da anni Bencomo è anche tra i principali protagonisti della Lega invernale venezuelana con i Bravos di Margarita: nel 2017 ha vestito anche la casacca dei Cardenales de Lara giocando i playoff del campionato venezuelano.

Sua miglior stagione con i Bravos quella 2018-2019, conclusa con un record di sei vittorie e una sola sconfitta ed una media di punti guadagnati pari a 1.25.

Nel suo palmarès anche le esperienze nelle leghe indipendenti americane (2015 con i Wichita Wingnuts) e nella competitiva lega messicana dove ha giocato nel 2019 con i Tecolotes de Los Dos Laredos, i Sultanes de Monterrey e i Bravos de Leon dopo essere uscito da una controversa vicenda legata al doping.

Bencomo viene descritto come un lanciatore dotato di eccellente controllo.

Nel corso della carriera nel baseball delle organizzazioni professionistiche vanta una media 7.2 strikeout realizzati ogni nove riprese a fronte di 1.6 basi per ball concesse.

Il nuovo lanciatore del Parma Clima ha già avuto importanti contatti con il baseball italiano.

Nel 2014 giocò in serie A con il Senago risultando quasi imbattibile: Bencomo dimostrò di aver pienamente recuperato dall'intervento alla schiena chiudendo la stagione con una media pgl di 0.65 e mettendo a segno 153 strikeout in 111 riprese.

Nel 2017 ha poi incrociato le mazze della nazionale azzurra in occasione del World Baseball Classic: in quell'occasione Bencomo affrontò due volte l'Italia nel girone di qualificazione e nella gara di spareggio per l'ammissione alla seconda fase. In entrambe le occasioni venne utilizzato come lanciatore di rilievo e riuscì a non concedere punti agli azzurri collezionando sei strikeout in quattro riprese.

Lo scorso anno Bencomo aveva raggiunto un accordo con i Sugar Land Skeeters di Atlantic League ma la cancellazione dell'attività delle Leghe indipendenti a causa della pandemia gli ha impedito di scendere in campo.