Se n'è andato all'improvviso il veterinario Mario Lisè

FONTANELLATO Ancora pochi mesi e Mario Lisè, medico veterinario 62enne, sarebbe diventato responsabile del Servizio veterinario distrettuale di Fidenza dell'Ausl: un incarico importante che, il prossimo settembre, lo avrebbe visto subentrare alla collega e amica Mirella Melegari.

«Scrupoloso come sempre, aveva già iniziato l'affiancamento per non farsi trovare impreparato – rivela il dottor Luca Zarenghi, dirigente veterinario dell'Ausl di Parma -. Non aveva paura di aggiungere al carico di lavoro quotidiano anche la nuova responsabilità, nel distretto più complesso e impegnativo a livello provinciale, ma voleva essere pronto: anche per questo aspetto del suo carattere, la direzione del Servizio veterinario aveva deciso di affidargli il timone». Un ruolo che diventava anche un riconoscimento alle sue capacità e alla sua preparazione, ma che Lisè non è riuscito a ricoprire.

Lunedì scorso, mentre faceva una corsetta nei dintorni di casa, si è accasciato a terra a causa di un malore e a nulla è servito il volo dell'elisoccorso: il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Nato a Grumello, nel cremonese, si era laureato a Milano e aveva poi subito intrapreso l'attività libero professionale in campo zootecnico nel parmense e a collaborare con il Servizio veterinario della Usl di Fidenza. «Nel marzo 1993 è stato assunto come veterinario ufficiale nella disciplina di Sanità animale e svolgeva la sua attività di controllo ufficiale nei comuni di Fontanellato, Fontevivo e Noceto dando sempre dimostrazione di grande professionalità e impegno - ricorda ancora Zarenghi, in quegli anni suo vicino di scrivania -. Tra di noi c'era un bel rapporto e in questi anni abbiamo sempre continuato a sentirci per consigli e pareri».

Ma Lisè era anche un grande organizzatore di momenti conviviali: occasioni per mantenere alto lo spirito e fare gruppo. «Quante volte ci siamo ritrovati a tavola, magari dopo una giornata particolarmente complicata. Lavorare in zootecnia non è sempre semplice, ma lui riusciva ad alleggerire anche la fatica. Quando mi è arrivata la brutta notizia della sua morte, il mio pensiero è andato a quei momenti. E poi ai suoi figli, Eleonora ed Enrico, di cui Mario parlava spesso: anche recentemente mi aveva raccontato dei loro traguardi con grande orgoglio e soddisfazione».

Cortesia, correttezza e rispetto degli altri sono le doti che rimarcano tutti i colleghi.

«Sempre pronto ad aiutare tutti, gioviale, simpatico e capace di sdrammatizzare anche nelle situazioni più difficili. Ha sempre collaborato volentieri nella formazione e nell'affiancamento dei colleghi più giovani con i quali riusciva ad instaurare ottimi rapporti: era una di quelle persone con cui non puoi trovarti male a lavorare. La mattina era in affiancamento a Fidenza ed era allegro e gioviale come sempre: nessuno poteva immaginare quello che è successo poche ore dopo. La sua simpatia e la sua umanità rimarranno un ricordo indelebile per tutti i colleghi e gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».

Oggi alle 15, nella chiesa di Santa Croce di Fontanellato, sarà celebrato il funerale, poi la salma proseguirà per il tempio di Valera per la cremazione. c.d.c.