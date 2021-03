Vaccini: somministrate già 46mila dosi

KATIA GOLINI

La campagna vaccinale, seppur non ancora a pieno regime, procede senza intoppi. L'Azienda Usl di Parma sta lavorando a ritmi serrati. Da metà febbraio il totale delle vaccinazioni effettuate in città e provincia è pari a 45.860, di cui 29.285 prime dosi e 16.575 seconde dosi; 1.095 solo nella giornata di martedì.

IL PUNTO

Con le seconde dosi somministrate a tutti gli ospiti delle strutture di accoglienza per anziani, l'avvio il 15 febbraio delle vaccinazioni degli ultra 85enni e lunedì scorso degli ultra 80enni, il via libera per il personale scolastico con il filo diretto con i medici di base e la copertura del personale medico-sanitario si comincia a intravvedere la luce in fondo al tunnel. A fare il punto è Romana Bacchi, sub commissario sanitario dell'Azienda Usl: «Ovviamente in questo momento la campagna di vaccinazione è la nostra priorità. L'obiettivo è arrivare il prima possibile a una copertura che sia il più ampia possibile, soprattutto ora che con la terza ondata epidemica alle porte tutti sono particolarmente in apprensione e provati dalle limitazioni necessarie per arginare l'emergenza».

SEDI E MEDICI DI BASE

Quattro le sedi aperte nel territorio parmense: Moletolo al Pala Ponti, principale centro vaccinale della città, oltre a qualche ambulatorio dell'Azienda ospedaliera al Maggiore. Nel centro di Moletolo, che potrebbe vaccinare fino a 2400 persone al giorno, non sono ancora attivi tutti e venti gli ambulatori attrezzati, ma si conta di andare a regime al più presto; Fidenza all'ospedale di Vaio; Langhirano nella casa della salute; Borgotaro nella sede dell'Avis. «Proseguono da diverse settimane - aggiunge il sub commissario Bacchi - le vaccinazioni a domicilio dei pazienti in assistenza domiciliare e non trasportabili. Team specializzati, Usca e medici di base, ogni giorno proseguono secondo la tabella di marcia prestabilita. Oltre a questa rete - aggiunge - abbiamo attivato il circuito dei medici di medicina generale che si occupano delle vaccinazioni del personale scolastico nei singoli ambulatori o nelle case della salute disseminate su tutto il territorio. Sono oltre 240 i medici che hanno dato disponibilità, ossia più dell'80%».

PRENOTAZIONI

Coperta di fatto la maggior parte della popolazione ultra 85enne (somministrata la prima dose e già fissati gli appuntamenti per la seconda), si sta entrando nel vivo con gli ultra 80enni, le prime dosi somministrate a partire da lunedì scorso, che in gran parte hanno già prenotato l'appuntamento: su una popolazione di circa 17mila, oltre 14mila sono in lista per essere vaccinati entro il 10 aprile. «C'è una grande risposta - commenta la Bacchi -. La stanchezza è diffusa e la consapevolezza che con il vaccino si potrà tornare verso la normalità spinge la popolazione a farsi avanti. Grazie ai passi avanti compiuti, Parma sta vivendo una fase abbastanza lineare per quanto riguarda la diffusione dei contagi». Diverse le modalità di prenotazione: via web, attraverso il fascicolo sanitario elettronico o l'App ER Salute o il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica (Ausl Parma 800 608 062, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16; sabato dalle 9 alle 13); attraverso tutti gli sportelli Cup, compresi quelli delle farmacie (che, viste le numerose code, i parmigiani sembrano apprezzare particolarmente).

PROGRAMMAZIONE

Programmazione è la parola d'ordine della campagna vaccinale targata Azienda Usl Parma. «Ci siamo concentrati sulla popolazione fragile. Nelle residenze per anziani abbiamo già completato la somministrazione delle seconde dosi. Tra ospiti e operatori sono 3708 - spiega ancora la Bacchi - le persone interamente coperte da vaccino. Stiamo completando il lavoro nei centri per disabili e i risultati si vedono: stanno calando i contagi nella popolazione più anziana». Parlare di scorte si può? «Stiamo lavorando in base ai quantitativi di cui possiamo disporre. La programmazione consiste anche in questo: procedere in base ai vaccini che sappiamo ci arriveranno».

VACCINI UTILIZZATI

L'Ausl di Parma sta utilizzando Pfizer, Astrazeneca e Moderna «a seconda delle indicazioni previste dai protocolli sanitari».