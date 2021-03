Annalena Lovato, una vita per la fede

LAURA CAFFAGNINI

“L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?” era il suo salmo del cuore che ha chiesto per il commiato. Annalena Lovato Ballarini, 94 anni, ha terminato la sua corsa. Ha seminato amore in tanti luoghi diversi: nella chiesa cattolica, nelle chiese cristiane “sorelle”, tra gli ebrei, i musulmani, nell'associazionismo e nella cooperazione sociale.

Iniziò dalla famiglia nella quale aveva visto la luce, a Bologna, nel 1927: le tre sorelle e i tre fratelli, il padre giornalista all'Avvenire d'Italia, la madre impiegata nella sartoria della nonna. Ricevette un'educazione cristiana fervida, intrisa di canto. Nonostante la morte precoce della madre e la guerra, grazie al grande affetto del padre e all'aiuto di parenti, Annalena cresce serena. Termina le magistrali sotto le bombe. Poi decide di dedicarsi alla sua grande famiglia, impegno che non la isola dalla realtà più vasta e dalle sue sorprese. Una voce cristallina e un fine orecchio la introducono nel coro madrigralistico G. B. Martini con il quale, accanto al coro Euridice, partecipa nel 1953 al festival musicale internazionale di Llangollen, in Galles, e canta davanti alla regina Elisabetta.

Maturando il desiderio di approfondire la propria fede, la giovane inizia un percorso nella Congregazione mariana della Compagnia di Gesù leggendo il Vangelo, ma anche parlando di filosofia, letteratura e politica. Raccontava: «Dai gesuiti ho imparato ad avere il senso critico, a esaminare le cose e a dire: “a te va bene così o credi che sia sbagliato?"». Da loro, nel 1948, incontra lo studente Giovanni Ballarini, che diventerà suo marito nel 1957. Lo raggiunge a Parma dove lo sposo dal 1953 è docente di Medicina veterinaria all'Università e inizia una brillante e poliedrica attività accademica e di divulgazione. Oltre a dedicarsi ai figli, Michele, che diventerà violoncellista, e Francesco, giornalista, Annalena inizia a frequentare la parrocchia del Sacro Cuore, fondata dai Saveriani, e i Gesuiti che la invitano a entrare nel nascente gruppo di Rinascita cristiana. «Il nostro assistente, don Gianni Torri, ci spingeva a mettere in pratica la fede». Fu l'inizio della condivisione di un progetto con don Francesco Marchini, alcune persone con disabilità, Luisa Bertogalli Bormioli e i Francescani, dal quale nacque in borgo Catena la cooperativa di solidarietà sociale Oltretorrente, la prima a Parma.

L'impegno sociale si allargò nel Gruppo scuola del Montanara, in cui si preparavano gli adulti alla licenza media, si seguivano anziani e infanzia in difficoltà. «Mi sembrava che il Signore mi chiedesse di non starmene chiusa in un solo ambito. Questo mi arricchiva molto. Riuscivo lo stesso a svolgere il mio compito di moglie e di madre». Compito svolto in sessantaquattro anni di matrimonio, in un'intesa speciale – testimoniata dal marito - «improntata alla fiducia reciproca e alla massima libertà, con una fede comune e attività differenziate».

L'impegno più caro di Annalena, nella “primavera” seguita al Concilio Vaticano II, sono stati l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Cominciò a interessarsi alle altre Chiese abbonandosi alla rivista Com Nuovi Tempi e attraverso Rinascita cristiana, dalla quale in seguito uscì per dedicarsi in modo totale all'ecumenismo nel Segretariato attività ecumeniche (Sae). Con Onelia Ravasini, fondatrice del gruppo locale del Sae, fu membro della commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo creata dal vescovo Cocchi, con cui era molto in sintonia. L'incontro tra le due donne divenne una salda amicizia e una condivisione dell'impegno per l'unità dei cristiani e per l'aiuto a persone in difficoltà di diverse religioni.

Annalena è stata anche membro di un gruppo di lettura della Bibbia tra cristiani ed ebrei con l'amica Ada Spritzman e il rabbino Finzi, ha partecipato alle iniziative in sinagoga e agli incontri al Centro islamico con il Forum interreligioso e il consiglio delle chiese cristiane. É stata una presenza assidua agli studi biblici nella chiesa metodista dove è ricordata per la sua acuta intelligenza, simpatia e gentilezza d'animo. Dagli anni ‘80 fino al 2018 ha partecipato con il marito alle sessioni di formazione ecumenica del Sae. Fino a un mese fa ha seguito gli incontri online della sua associazione. Sensibile alle sofferenze del mondo, ha continuato a dialogare con Dio, ad agire e a leggere di teologia e spiritualità. La generosità e la gioia sono due stelle che mai sono tramontate nel suo cielo. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore.

