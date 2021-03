Duc, una dipendente positiva: terzo piano evacuato e impiegati in smartworking

Un piano chiuso, uffici sanificati e dipendenti in telelavoro fino a quando non avranno fatto il tampone. Di fronte alla terza ondata la prudenza non è mai troppa e per questo mercoledì mattina, dopo la scoperta della positività di una dipendente (considerata contatto stretto di altri due impiegati), tutti i suoi colleghi del terzo piano del Duc sono stati rimandati a casa, dove resteranno almeno fino all'inizio della prossima settimana.

A far scattare il protocollo di sicurezza è stata la positività - che andrà confermata nelle prossime ore con un tampone molecolare affidato al personale sanitario dell'Ausl - di una dipendente al test rapido fatto in farmacia.

Al terzo piano del Duc, dove in epoca pre-Covid lavoravano una settantina di impiegati nei settori Lavori pubblici, Mobilità e Pianificazione territoriale, mercoledì mattina erano presenti una ventina di lavoratori, visto il massiccio ricorso allo smart working deciso dall'amministrazione comunale proprio per limitare le possibilità di contagio in ufficio.

Nonostante le precauzioni, questo virus più temibile del previsto è riuscito (se il test rapido sarà confermato) a intrufolarsi anche all'interno del Duc, che però resta in attività e rimane aperto al pubblico, dato che ad essere evacuato è stato solo il personale del terzo piano. Che continuerà a lavorare da casa, mentre mercoledì pomeriggio gli uffici vuoti sono stati sanificati per cancellare ogni possibile traccia del virus.

Tra lunedì e martedì una novantina di dipendenti sarà sottoposta, in modo volontario, al tampone rapido e solo i negativi potranno tornare al lavoro. Al momento è esclusa una relazione fra il caso di positività e il saluto riservato dagli impiegati del terzo piano a un paio di colleghi andati in pensione.

P.Dall.