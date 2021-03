Muore a 54 anni Alessandro Franchi, l'ingegnere che aveva Tizzano nel cuore

MARIA CHIARA PEZZANI

TIZZANO Ha suscitato profonda commozione la prematura scomparsa di Alessandro Franchi, ingegnere 54enne, mancato nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. Un volto molto conosciuto a Tizzano Val Parma così come nel territorio, grazie in particolare al suo lavoro. Franchi infatti era libero professionista e collabora con diverse aziende.

Originario di Tizzano, dopo il matrimonio era andato a vivere a Corcagnano, con la moglie Barbara e l'adorata figlia Ginevra.

Ma Tizzano e la sua montagna erano sempre rimasti nel suo cuore, luoghi dove aveva trascorso l'infanzia e la gioventù, dove vivevano la mamma Elena e la sorella Claudia.

Un legame e un amore verso questa terra che aveva declinato in diversi modi, dall'impegno amministrativo alle iniziative per il paese. Franchi infatti era stato candidato alle elezioni del 2004 e aveva ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza per tutto il mandato. Nel 2013 aveva scritto il libro «Questa mia terra», assieme a Rosetta Zampini Schianchi, una ricerca storica su un manoscritto latino risalente al 1300, che raccoglieva le leggi che regolavano la vita dei cittadini di Tizzano.

Le ultime pagine invece erano dedicate al racconto di frammenti della storia tizzanese. Un volume che aveva dedicato a Ginevra e Barbara, a cui teneva perché «ripercorrere il passato, riscoprire le proprie origini, rivalutare i modi di dire, cogliere il significato dei nomi dei posti, è un modo per abbracciare ciò che non è possibile abbracciare, un modo come un altro per amare questa terra» aveva scritto nella quarta di copertina.

«Aveva sempre mille idee in testa per poter valorizzare il territorio – racconta la sorella Claudia -. Malgrado la malattia continuava a pensare a nuove iniziative. Da poco aveva acquistato un vecchio mulino e stava pensando di restaurarlo. Anni fa, dopo una pesante operazione, aveva pensato al progetto di un bar per Tizzano, consapevole del valore sociale che avrebbe rappresentato per la comunità. Saperlo chiuso in questo momento per lui era un dolore. Era una persona allegra, positiva – continua -. Credeva in questa terra, nel suo paese e quando vedeva che qualcosa non funzionava ne soffriva. E stava male all’idea di non poter venire. Nelle nostre videochiamate mi chiedeva di uscire di casa e di fargli vedere le sue montagne».