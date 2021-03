Tante belle prove non bastano

7

SEPE

Una partita a dir poco intensa, ma con la capolista c'era da aspettarselo. Disinvolto ed efficace con i piedi, nel primo tempo salva due gol su Skriniar e Lukaku. Per un pelo non ci riesce anche su Sanchez nell'1-0.

6

OSORIO

A Parma il terzino non l'aveva mai fatto e se qualcosa gli manca quando è ora di avanzare, in interdizione dà una bella mano. Purtroppo il 2-0 nasce da un pallone che si fa rubare sulla trequarti.

6

BANI

D'Aversa ha fiducia in lui e ieri è stato ripagato con una prova autoritaria sia pur al cospetto di attaccanti da far tremare i polsi. Un paio di salvataggi provvidenziali.

6

VALENTI

Per certi versi ci ricorda il miglior Materazzi: paura di nessuno, tanto fisico e un sinistro notevole. Quando avanza è approssimativo nelle rifiniture ma dietro ha fatto faville. Sull'1-0 però Sanchez gli sguscia via e sul 2-0 non riesce più a reggere il passo di Lukaku.

6

BUSI

st 21'

Il ragazzo sta crescendo. Bravo in un uno contro uno disperato su Lukaku. Giocare può solo fargli bene.

6

GAGLIOLO

Ha sottoposto la freccia Hakimi alla cura-Gagliolo che non è propriamente un massaggio rilassante. Ma essendo terzino e lasciandogli l'Inter un certo spazio si è anche spinto avanti con la solita generosità.

6

PEZZELLA

st 21'

Opportuno il suo inserimento quando c'è da rimontare e infatti il gol arriva su suo cross dal fondo.

7

HERNANI

In fase di possesso faceva in pratica l'esterno destro, una soluzione già adottata altre volte per stiracchiare il centrocampo altrui e dare qualità in ampiezza alla squadra. Da là regala una palla gol (sprecata) a Kurtic. Poi nella ripresa stringe e segna un gran gol al volo per il 2-1.

sv

PELLÈ

st 39'

Come sarebbe bello se il suo secondo debutto nel Parma non fosse arrivato troppo tardi...

6

KURTIC

Purtroppo di testa centra Handanovic in un'occasione che poteva dare il vantaggio ai crociati al 15'. Poi ce la mette tutta per frenare il motorino-Barella suo dirimpettaio.

6

KUCKA

Più che falso nueve fa il trequartista: riesce per lunghi tratti a escludere dal gioco Brozovic, ''mente'' dei nerazzurri, ma manca un po' di brillantezza quando c'è da ribaltare l'azione.

5

INGLESE

st 21'

Gran cosa rivederlo in campo. Speriamo che in questo finale di stagione possa farlo con continuità.

5

MAN

Piuttosto evanescente anche perché prende un paio di colpi tra cui una spallata di Bastoni alla testa che lo rintronano. Sfiora il gol con una deviazione aerea poi esce nell'intervallo.

6

MIHAILA

st 1'

Potendo dare tutto in metà gara diventa spesso imprendibile per gli avversari ma deve imparare a essere più lucido e velenoso nelle conclusioni.

6

KARAMOH

Serata di sacrificio: D'Aversa lo chiama a rientri profondi e lui non si sottrae. Poi però in attacco ha poca verve e in fase conclusiva non si vede mai.

ALLENATORE

6

D'AVERSA

Partita molto ben preparata. Si può certo dire che ieri lui e i suoi hanno fatto il massimo. Questa non è una sconfitta che lascia il segno. Però ora c'è da cominciare a vincere delle partite anche quando si va contro il pronostico.