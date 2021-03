Travolse una pensionata che morì venti giorni dopo: patteggia 1 anno

Venti giorni tra timori e qualche luce di speranza. Ma poi la tempra forte della donna, 86 anni, aveva ceduto. Troppo gravi i traumi, considerando anche la sua età, dell'incidente di tre settimane prima, quando era stata falciata da un'auto attraversando le strisce pedonali in via Sidoli. E ieri la donna alla guida dell'auto - 45 anni, parmigiana -, accusata di omicidio stradale, ha patteggiato 1 anno. Il giudice Sara Micucci le ha concesso la condizionale. Nel frattempo era già stato liquidato un risarcimento ai familiari della pensionata. La patente dell'automobilista è stata inoltre sospesa per 2 anni: un tempo da cui va però sottratto il periodo durante il quale era già stata «congelata» dopo l'incidente.

Non aveva pigiato troppo sull'acceleratore della sua Dacia, quella mattina, mentre stava viaggiando in direzione di via Zarotto. Né nel suo sangue erano state trovate tracce di alcol o di sostanze stupefacente. Una terribile e colpevole «distrazione», aveva ammesso lei stessa quando era stata sentita. Si era accorta solo all'ultimo momento di quella donna che quel 12 maggio 2019, poco dopo mezzogiorno, stava camminando sul passaggio pedonale, poco distante con l'incrocio di via Leoncavallo. Il piede all'ultimo istante sul freno era stato inutile per evitare l'urto.

Una giornata primaverile, ma un po' piovosa. Tuttavia non c'erano particolari problemi di visibilità. E se all'inizio potevano esserci dubbi sul fatto che l'anziana avesse attraversato la strada sulle strisce, i rilievi effettuati dalla polizia municipale avevano accertato che la pensionata stava effettivamente camminando sul passaggio pedonale. Travolta e sbalzata qualche metro più avanti, dove era rimasto il piccolo ombrello aperto che aveva con sé quella mattina. L'automobilista si era subito fermata, ed era partita immediatamente la chiamata al 118.

Ma all'arrivo dei soccorsi, le condizioni dell'anziana erano apparse subito piuttosto gravi. Ed era stata ricoverata in Rianimazione, dove aveva lottato per tre settimane.

