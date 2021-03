Via ai restauri a un passo dal cielo

LUCA MOLINARI

Guardare piazza Duomo dall'alto verso il basso, “appollaiati” sui torrini del Battistero a trentacinque metri di altezza. È una vista mozzafiato quella che si gode dalla balaustra del monumento simbolo della città. Unica anche la prospettiva che il tetto del Battistero offre verso la Cattedrale e il centro cittadino.

Nelle scorse settimane sono stati montati i ponteggi per restaurare - direttamente in quota - tre torrini e la balaustra del Battistero, danneggiati dal sisma del novembre 2017. Ieri mattina è avvenuta la consegna ufficiale dei lavori da parte del Segretario regionale del ministero della Cultura (era presente Licia Giannelli, responsabile del procedimento e direttore dei lavori per la stazione appaltante).

Quella che sta per partire è la seconda e ultima parte dei restauri ai torrini. L'intervento dovrebbe concludersi entro centocinquanta giorni, forse prima, se la stagione continuerà ad essere clemente.

I primi due infatti, quelli maggiormente danneggiati, sono stati smontati pezzo per pezzo nel marzo del 2018 e rimontati a fine 2019 con l'ausilio di una enorme autogrù.

Questo secondo intervento, dal costo complessivo di circa 150 mila euro, è stato finanziato dal Ministero della Cultura e si somma al primo (alla stessa cifra), finanziato dalla Fondazione Cariparma e dalla Diocesi, con il contributo della Cattolica Assicurazioni.

I torrini già restaurati sono quelli che si affacciano verso est (ossia verso San Giovanni Evangelista) e verso ovest, ossia dalla parte opposta.

Per poter ricostruire le parti sgretolate è stato effettuato un lungo lavoro di ricerca dei materiali nelle cave di marmo di Verona, con tanto di sopralluogo da parte della Soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio.

In particolare, le colonnine che formavano il torrino ovest sono state accuratamente studiate, scegliendo lo stesso tipo di marmo con cui erano state costruite originariamente. Si è trattato di un lavoro estremamente complesso che ha coinvolto oltre venti persone ed è durato parecchi mesi.

Ora la nuova sfida è quella di completare i restauri direttamente in quota, dato che le lesioni alla balaustra e ai restanti torrini sono meno gravi rispetto ai primi due. Oltre al consolidamento delle parti più deteriorate, è prevista la sostituzione dei tiranti in ferro e altri interventi di miglioramento anti-sismico.

«L'obiettivo, per i prossimi mesi, è quello di completare tutti i restauri alla parte sommitale del tetto del Battistero – ha spiegato Sauro Rossi, presidente della Fabbriceria della Basilica Cattedrale -. L'ultimo intervento infatti, risale al 1984-85. Stavolta non ci limiteremo a consolidare le parti più deteriorate, ma effettueremo anche, tramite Archè restauri, un rinnovo delle carpenterie metalliche, garantendo un miglioramento della tenuta sismica dei torrini e delle balaustre, le opere più difficoltose da controllare, dato che si trovano a circa trentacinque metri da terra».

Nel frattempo prosegue il rifacimento dell'impianto di illuminazione all'interno del Battistero. I lavori, così come avvenuto in Cattedrale, sono realizzati grazie a una importante donazione da parte della Barilla alla Fabbriceria.

L'illuminazione è firmata iGuzzini ed è allestita da City Green Light, la società che gestisce l'illuminazione pubblica in città. Il nuovo impianto in Battistero dovrebbe essere pronto nel giro di un mese e consentirà di risparmiare il 75% di energia rispetto a quello precedente.