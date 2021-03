«Distanze e mascherina, obbligo anche per chi è vaccinato»

ANDREA VIOLI

Il distanziamento di un metro? È sempre valido ma, quando possibile, due metri sono anche meglio. È una delle «regole auree» che ormai abbiamo imparato a conoscere, assieme all'uso delle mascherine e al lavaggio frequente delle mani. Regole da seguire con scrupolo, ricordano gli esperti. Un'arma contro il coronavirus è il vaccino ma attenzione, qui è necessario non fraintendere: anche chi ha fatto la vaccinazione deve tenere la mascherina e rispettare le distanze. Grazie al vaccino può non ammalarsi ma potrebbe portare in giro il virus senza saperlo e infettare gli altri, magari anziani o persone fragili.

Lo sottolinea Carla Congiu, dottoressa del Servizio Igiene pubblica dell'Ausl: «Le varianti si caratterizzano per una maggiore contagiosità e il nostro livello di attenzione dev'essere adeguato - spiega alla Gazzetta -. La situazione è in continuo mutamento». Si attendono i risultati dei test clinici per individuare la variante inglese a Parma, la cui circolazione in Emilia-Romagna è comunque stata accertata, come ha precisato la Regione nei giorni scorsi. «I casi aumentano e ognuno di noi può fare la differenza, cercando di evitare assembramenti e luoghi affollati - continua -. Le precauzioni fondamentali sono le stesse ma dobbiamo rafforzarle: indossare la mascherina, curare l'igiene respiratori (starnutire in un fazzoletto da buttare o nella piega del gomito), lavarsi le mani di frequente, mantenere il distanziamento. Un metro va bene, se è maggiore meglio». Insomma, anche due metri se si riesce.

Quanto alle mascherine, talvolta c'è dibattito sui modelli: «La mascherina chirurgica fa sì che si possa essere protetti. Le Ffp2 sono indicate quando è inevitabile un contatto più ravvicinato, come nella sanità. Nella vita quotidiana è sufficiente la chirurgica, che è bene cambiare ogni giorno secondo le indicazioni». Se circa un anno fa molti usavano i guanti ma non sono destinati a tornare: «Toccare qualsiasi superficie senza cambiarli equivaleva a non lavarsi le mani per una giornata intera. Meglio quindi lavarsi e igienizzarsi con il gel».

Un punto importante riguarda le persone vaccinate: non esistono deroghe agli obblighi anti-Covid. «Anche chi è stato vaccinato deve assolutamente indossare la mascherina e rispettare i distanziamenti - chiarisce la dottoressa -. Già alla prima dose e sicuramente dopo la seconda il vaccino offre una copertura anticorpale efficace nel prevenire l'infezione. Un vaccinato potrebbe avere il virus: pur non ammalandosi, potrebbe trasmetterlo ad altre persone. Il virus è presente: per debellarlo l'arma principale è il vaccino. Ma una vaccinazione di massa richiede tempo. Intanto la responsabilità di ognuno di noi è cercare di farlo circolare meno e proteggere i più deboli».