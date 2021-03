   Trasfusione infetta, rivalutati tutti gli indennizzi

Riconosciuta per la prima volta la rivalutazione monetaria su tutta la somma dovuta agli eredi di una donna parmigiana contagiata con l'epatite durante una trasfusione di sangue. Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso depositato nell'ottobre del 2019 da un fratello e una sorella assistiti dagli avvocati parmigiani Claudio Defilippi e Franco Varesi.

Alla madre dei due ricorrenti era stato riconosciuto l'indennizzo per la legge 210/92 per il periodo compreso tra l'11 novembre del 1998 al giorno del suo decesso, il 12 agosto 2001. Il diritto al risarcimento era stato riconosciuto solo oltre un anno dopo la morte della signora, nell'ottobre del 2002. Perciò, le somme maturate erano state corrisposte agli eredi. Il ministero della Salute però non aveva rivalutato l'indennità integrativa speciale, limitandosi a farlo solo con quella in senso stretto. Il giudice ha dato ragione ai ricorrenti ai quali il ministero dovrà ora corrispondere all'incirca 12mila euro.

r.c.