Filippo Rinaldi si ritira

LAURA UGOLOTTI

Filippo Rinaldi dice addio al professionismo. L'atleta del Cus Parma, campione italiano di triathlon cross 2018, chiude un importante capitolo della sua carriera sportiva dopo quattro anni intensi, fatti di vittorie prestigiose, sacrifici e soddisfazioni.«Mi sento allo stesso tempo felice e triste – ha scritto in una lettera indirizzata a sponsor, amici e sostenitori, comunicando la sua decisione -. Felice perché sono convinto della scelta che sto per fare, ma triste per tutto quello che lascio e che sicuramente mi mancherà».

Una scelta sofferta forse, ma ponderata, che non lascia spazio ai rimpianti. «Mi sono avvicinato al triathlon cross nel 2017, partecipando quasi per gioco all'Iron Tour Cross dell'Isola d'Elba – racconta -. Un secondo posto che ha suscitato l'interesse degli osservatori della nazionale e mi ha portato alla convocazione per il Mondiale in Canada, nello stesso anno. Ho pensato che, con questi presupposti, se mi ci fossi dedicato a tempo pieno avrei potuto ottenere dei buoni risultati».

Così, quattro anni fa, Filippo – una laurea in Scienze Motorie e una in Fisioterapia – ha messo in pausa il suo lavoro per tentare la strada del professionismo. E lo ha fatto nel migliore dei modi, senza lasciare alcun dettaglio al caso, circondandosi di uno staff tecnico di tutto rispetto e buttandosi «gambe, testa e cuore» in questa nuova avventura.

Nel 2018 torna all'Iron Tour dell'Isola d'Elba e, questa volta, conquista la vittoria. Dopo il titolo italiano e la seconda convocazione per i mondiali in maglia azzurra, si dedica alle gare del circuito Xterra, guadagnando diversi podi. Nel 2019 vince l'Xterra di Cipro: è la prima volta per un italiano.

Nello stesso anno, ai mondali di Pontevedra, in Spagna, si piazza al decimo posto.

Dopo l'estate, rallentato dai sintomi pesanti della mononucleosi (che non gli impediscono, però, di conquistare un sesto posto agli Europei in Romania), Filippo riparte ancora più determinato. Si affida a Francesco Fissore, allenatore ai massimi livelli del triathlon internazionale.

«Con lui – spiega - ho impostato un lavoro completamente diverso rispetto a quello fatto in precedenza. Ho aumentato i volumi di allenamento, raddoppiando le distanze nella corsa, in bici e a nuoto: è stato impegnativo ma ho capito che potevo reggere anche quel carico». L'obiettivo è la finale mondiale del circuito Xterra alle Hawaii, dove Filippo arriva undicesimo.

Un ottimo risultato, che però non lo soddisfa del tutto. «Avrei potuto fare meglio», dice, da buon perfezionista quale è.

Poi è arrivata la pandemia, il lockdown; le gare, anche quelle internazionali, sono state annullate. L'atleta cussino ha continuato ad allenarsi, per quanto possibile, ma senza competizioni in vista è stato tutto più complicato.

«Undici mesi dopo le Hawaii sono tornato a gareggiare in Repubblica Ceca e poi a Molveno, per l'ultima tappa Xterra della stagione. Ma ormai sapevo che sarebbe stata anche la mia ultima gara. Avevo deciso di chiudere questo capitolo e volevo farlo nel migliore dei modi. Essere arrivato terzo, giocandomela al meglio, ha addolcito un po' la mia decisione».

Già, perché Filippo la sua decisione l'aveva già presa. «Avevo detto a Francesco, il mio allenatore, che volevo essere tra i primi cinque atleti al mondo. Mi ha risposto che l'obiettivo era raggiungibile ma non mi rendevo conto a quale prezzo. Ho capito che i sacrifici che questo sport impone, se fatto ai massimi livelli e pur ottenendo risultati di rilievo, sono sproporzionati rispetto a quello che si riceve in cambio. Fare il professionista in Italia non è facile, non ci sono strutture e un supporto adeguate e se il triathlon è uno sport di nicchia, il triathlon cross lo è ancora di più. Amo questo sport ma non l'ho mai fatto solo per passione. È stata la voglia di risultati a spingermi a continuare».

«Ci ho provato e so di aver dato tutto quello che potevo, non ho rimpianti. È stata un'esperienza bellissima e istruttiva ma sono convinto che per me fosse arrivato il momento di chiuderla. Alla soglia dei 30 anni ho priorità diverse: essere indipendente, avere una casa, una famiglia mia». «Vorrei ringraziare chi mi è stato vicino in questi anni. Gianluca Guslandi, manager ma soprattutto amico e punto di riferimento; gli sponsor, gli allenatori, il Cus Parma, i colleghi con cui ho condiviso allenamenti, gli avversari che hanno alimentato la mia motivazione, le persone che mi hanno seguito e incoraggiato, ma più di tutti la mia famiglia, per l'appoggio che mi ha sempre fornito, che mi ha permesso di crescere e migliorare».

Filippo non abbandonerà il settore sportivo. Riprenderà il suo lavoro di fisioterapista e di preparatore atletico. «La voglia di fare è quella di sempre, l'entusiasmo non manca. Come ho imparato in questi anni, per tenere alta la motivazione in ciò che si fa non c'è modo migliore che puntare in alto».