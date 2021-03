Il tesoro ritrovato? Gli indiani lo ribadiscono: «In beneficenza»

PAOLO PANNI

BUSSETO Ancora nessuna traccia del «tesoro» rinvenuto, ormai alcune settimane fa, nella campagna di Busseto da due giovani indiani.

Come già riportato sulle colonne della «Gazzetta», i due, che hanno 38 e 32 anni e lavorano a Polesine (dove vive uno dei due mentre l'altro risiede a Roncole Verdi), nel corso di una passeggiata nella campagna bussetana hanno rinvenuto un contenitore con dentro una cifra, in contanti, di parecchie migliaia di euro. Una somma considerevole, di cui non viene ovviamente rivelato l'importo: deve farlo chi vorrà reclamare tutto in quanto proprietario, cosa che finora stranamente non è successa. «Stavamo camminando come tante altre volte - raccontano alla «Gazzetta» - e proprio lungo la strada abbiamo visto un contenitore (anche in questo caso non si specifica intenzionalmente di che tipo, ndr) e incuriositi lo abbiamo aperto trovandoci di fronte questa sorpresa. Subito ci siamo perfino un po' spaventati, non riuscivano a spiegarci una cosa del genere. Poi, dopo un breve confronto tra di noi, abbiamo deciso di recarci in caserma consegnando tutto». I due indiani vivono e lavorano in Italia da molti anni, sono entrambi ben integrati e sono soliti, nel tempo libero, fare passeggiate. Entrambi hanno confermato la loro disponibilità, qualora la cifra dovesse entrare tra un anno in loro possesso, come prevede la legge, l'intenzione di destinarla ad attività benefiche, dimostrando una davvero notevole generosità. Nel frattempo proseguono anche le indagini dei carabinieri di Busseto e della Compagnia di Fidenza volte a far luce su quello che, ad oggi, a tutti gli effetti è un mistero. Nessuno si è mai presentato alla porta della caserma reclamando la somma. Ovviamente le ipotesi si sprecano e, tra quelle seguite, c'è anche quella di una possibile provenienza illecita del denaro. Denaro nascosto in un contenitore e messo lungo una strada, per farlo arrivare, in modo appunto illecito, a qualcun altro? Un pagamento per qualcosa?