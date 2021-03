Morto Renato Battecca, Fidenza perde la sua memoria fotografica

Una vita dedicata alla famiglia e alla fotografia: se n'è andato a 90 anni Renato Battecca, personaggio conosciutissimo in tutta la città.

Originario di Busseto, da giovane si era trasferito a Fidenza, dove lavorò per alcuni anni alla ditta Massenza. Ma la sua più grande passione sin da ragazzino, era stata la fotografia: con i primi soldi guadagnati, aveva realizzato il suo sogno, quello di comprarsi una macchina fotografica. E da allora non l'aveva più abbandonata.

Con la sua attrezzatura, era sempre in giro, alla ricerca di scorci, di personaggi, di eventi. Poi nel 1968 aveva aperto nella centralissima via Cavour uno studio fotografico, che ha gestito per oltre vent'anni. Battecca era sempre presente a tutte le manifestazioni cittadine, storiche, artistiche, culturali, ricreative, sportive, sempre in prima fila, pronto a catturare immagini che raccontassero poi quelle che era accaduto. In tanti ricordano ancora quando Renato, il fotografo, affiancato dalla figlia Antonella, era presente a tutte le manifestazioni di Carnevale, immortalando le mascherine ai veglioncini al Galaxy, al don Bosco, al «Cranvèl di pajon», alle partite di calcio, di basket, di pallavolo, agli eventi canori, agli spettacoli in teatro, ai gran galà nelle discoteche cittadine, alle manifestazioni delle associazioni di volontariato.

Nel suo studio aveva realizzato anche molti servizi fotografici. Non mancavano immagini di personaggi borghigiani, di politici, di sportivi, di monumenti e scorci della città. Ma anche di bimbi che festeggiavano i compleanni, i battesimi, la prima comunione, la cresima, i matrimoni, gli anniversari.

Renato Battecca era inoltre molto orgoglioso della collaborazione con la redazione fidentina della Gazzetta di Parma: per tanti anni, aveva scattato le foto che corredavano i vari articoli della cronaca cittadina.

E ha continuato sino a pochi giorni fa a leggere tutti i giorni la «sua» amata Gazzetta. Non si perdeva una pagina del suo quotidiano.

È rimasto lucido, scattante, in forma, sino all'ultimo giorno, quando un malore improvviso se l'è portato via. Tutti i giorni, in sella alla sua bici, lo si vedeva in giro per il centro cittadino, ancora alla ricerca di volti amici, da salutare col suo sorriso buono. Renato era anche un grande appassionato di musica e amava suonare la fisarmonica e la tastiera, esibendosi soprattutto per gli amici.

Aveva festeggiato con la moglie Maggiorina le nozze di diamante per i 60 anni di vita insieme e ora che avevano raggiunto i 67 avrebbe tenuto tanto ad arrivare al traguardo dei 70. Un'unione salda fatta di affetto e rispetto reciproco, come ha tenuto a ricordare la sua amata compagna di un' intera vita. Renato Battecca ha lasciato la moglie Maggiorina, la figlia Antonella con Gianni e Maicol, la sorella Rosa, i cognati, le cognate, i nipoti, pronipoti e i parenti. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa di Santa Maria. Dopo le esequie, le spoglie saranno tumulate nel camposanto della città.

s.l.