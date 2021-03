Quando le piste ciclabili sono un problema

GIAN LUCA ZURLINI

Una vera e propria corsa a ostacoli: è quella che si trovano ad affrontare da alcuni mesi gli automobilisti che percorrono viale Rustici da viale San Martino in direzione di ponte Dattaro. La causa? la nuova pista ciclabile voluta dal Comune che va a sostituire la già presente ciclopedonale che correva a fianco del torrente nel marciapiede che si trova a fianco del greto.

LUNGHE CODE E SMOG

Le critiche arrivano numerose, soprattutto per il fatto che si è andati a intervenire su una strada che aveva una buona scorrevolezza e in cui esisteva già una soluzione in sicurezza di transito per le biciclette. Che, fra l'altro, continuano a dover percorrere il marciapiede nel tratto tra ponte Italia e viale San Martino e anche nel resto del Lungoparma (leggi viale Basetti, viale Toscanini e viale Mariotti), in punti dove la convivenza con i pedoni è molto più difficle che non in quel punto di viale Rustici dove è stata costruita la nuova pista ciclabile, un "gioiello" dal punto di vista della scorrevolezza che però ha provocato anche molte lamentele. Il fatto che si siano ridotte da due a una sola le corsie di marcia è poi causa di code molto più lunghe che in precedenza all'altezza del semaforo di ponte Dattaro, con tempi di percorrenza dilatati in uno dei pochi punti della città dove il traffico non aveva mai avuto grandi problemi. E alcuni residenti si chiedono se «non sarebbe stato più utile risistemare la pavimentazione del marciapiede a lato del torrente per agevolare il passaggio delle biciclette visto che tra l'altro i pedoni sono pochi e dunque non ci sono mai stati grandi problemi di convivenza».

ZONA 30 POCO GRADITA

Sempre nella zona di viale Rustici ci sono molte critiche anche per la "zona 30" realizzata in tutto il comparto delle strade che sono comprese tra viale Solferino e viale Rustici. «In queste strade - spiega un residente - la velocità di transito delle auto non è mai stata un problema e non risulta che nessuno abbia richiesto al Comune interventi in questo senso. Alla fine tutto si è risolto con una spesa, del tutto inutile, per il restringimento di alcuni incroci con il rialzo della carreggiata stradale che ha provocato maggiori difficoltà di svolta per le auto e la soppressione di alcuni stalli di parcheggio, che in questa zona sono importanti, visto che poche sono le abitazioni con garage e le righe blu non impediscono l'utilizzo dei parcheggi da parte di tanti automobilisti che devono recarsi nel centro storico. In compenso - prosegue il residente - non è stato rifatto l'asfalto, una spesa che sarebbe stata molto più utile e gradita, vista la condizione precaria del manto in molte di queste vie, a partire da viale Solferino, dove dopo gli scavi di qualche anno fa non c'è stato un ripristino adeguato della pavimentazione».

«LA PISTA? UN DOPPIONE»

Sulla nuova pista di viale Rustici, infine, viene segnalato da alcuni residenti che «di fatto è un doppione, perché ce n'è una funzionale in via Bizzozzero che prosegue sia in viale Solferino che in viale San Martino senza aver creato i problemi di traffico che si sono creati ora in viale Rustici».

Via Pastrengo - Un cordolo pericoloso e mal segnalato e un cantiere disordinato

Via Pastrengo e il primo tratto di strada Argini arrivando dalla città sono in queste ultime settimane un vero e proprio dedalo di cantieri mal segnalati che stanno creando non poche difficoltà al traffico ma, anche e soprattutto, non poche perplessità sul loro esito finale.

CORDOLO MAL COSTRUITO

Uno degli interventi che suscita maggiori perplessità è il cordolo realizzato per dividere le due corsie della carreggiata all'altezza dell'incrocio con via Bassa dei Folli. Il cordolo è stato realizzato non in continuità con la curvatura della strada e, soprattutto nelle ore serali, è poco visibile e rischia di provocare danni a qualche vettura. A questo si aggiunge poi il fatto che se lo scopo, come potrebbe essere ipotizzato, era di evitare svolte a sinistra da via Bassa dei Folli verso strada Argini, non viene per nulla raggiunto, visto che per le auto è possibile evitare con una certa facilità l'ostacolo rappresentato da questo cordolo che andrebbe comunque ripensato.

ROTATORIA "DISASSATA"

Nel resto della strada sono in corso di realizzazione alcuni passaggi pedonali sopraelevati che però in questa fase non sono adeguatamente segnalati, neppure in modo provvisorio, e dunque creano pericoli per il traffico di passaggio, soprattutto nelle ore serali. Un paio di questi attraversamenti, inoltre, dovrebbero essere "aggiustati" perché presentano un'altezza considerevole che anche a bassa velocità fa sobbalzare le auto. Lavori in corso ci sono poi anche nella rotatoria, per ora realizzata soltanto grazie a new jersey provvisori, all'incrocio con via Capriolo. Qui la rotatoria è "disassata" e ha il problema di non rallentare il traffico nella corsia che da via Montebello va verso la tangenziale, che rimane praticamente inalterata nello scorrimento, mentre in direzione opposta c'è una vistosa deviazione verso destra. C'è poi anche qui il mistero della pista ciclabile di cui non si intuisce la prosecuzione dopo l'incrocio con via Bassa dei Folli. Sarebbe opportuno intervenire, dove possibile, con qualche correttivo.