Raddoppiate le classi in quarantena: 48 nel Parmense

In quattro giorni le classi in quarantena sono raddoppiate, nelle scuole di Parma e provincia: erano 24 a fine febbraio, sono diventate 48 al 4 marzo. E decine di altre classi - 82 in tutto il Parmense - hanno (o hanno avuto) la «frequenza sospesa» in attesa del tampone.

Gli alunni delle classi in quarantena devono rimanere a casa per 14 giorni. Per le classi con casi isolati, invece, la frequenza è sospesa fino all'esito dei tamponi. Se l'esito è negativo, bambini e ragazzi tornano a scuola; nel frattempo si continua con la didattica a distanza (Dad).

I dati del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl sui giorni da venerdì 26 febbraio a giovedì 4 marzo mostrano un rilevante incremento delle classi in quarantena, in maggioranza dagli asili alle scuole elementari e medie; solo una alle superiori, dove diverse classi attendono il tampone per rientrare. Secondo i dati Ausl sono 6 negli asili nido, 19 alle materne, 14 alle elementari, 8 alle medie e una alle superiori.

In provincia spicca Langhirano, dove sono in quarantena tutte le 7 classi della scuola dell'infanzia Rodari e all'asilo Mazzini la classe unica di nido e due di materna; «frequenza sospesa» inoltre per una classe alle elementari dell'istituto Ferrari e sette all'Itsos Gadda.

NIDI E MATERNE

Provvedimento di quarantena per una classe per ognuno di questi asili nido: Mazzini di Langhirano, Montessori di Collecchio, Infanzia e Il Grillo parlante di Lesignano, Annidolci di Parma, La rondine di Felino. Fra le materne, in città quarantena per due classi alla scuola San Paolo, una alla Neri e una alla scuola Coccinella. In provincia: due classi all'asilo Mazzini di Langhirano e tutte quelle della Rodari, la classe unica della Benecchi e una classe alla Agazzi di Sorbolo, una alla scuola Città incantata di Montechiarugolo, una alla Sant'Antonio da Padova di Medesano, una alla Anna Frank di Torrile e una a Lesignano (Il Grillo parlante). Attesa del tampone per casi isolati di positività per una classe della Andersen di Parma e una di Vigolante.

LE ELEMENTARI

Fra le elementari, a Parma quarantena alla scuola Campanini (4 classi), La Salle (1), Corcagnano (1), Martiri di Cefalonia, Pezzani (3). In provincia, una classe alla primaria di Busseto, a Mezzani (1), alla Pezzani di Noceto (1). «Frequenza sospesa» a Parma alla Campanini (2 classi), Anna Frank (1), alla Bocchi (2), Corazza (1), Maria Luigia (1), una a Carignano, tre a Corcagnano, una a Vigatto. Stessa modalità nei giorni scorsi per 7 classi della scuola elementare Micheli, dove una maestra era risultata positiva. «I bambini sono tornati in classe perché tutti negativi, dopo aver fatto didattica a distanza - spiega la dirigente Chiara Palù -. Le statistiche mostrano un aumento dei casi ma da noi è tutto rientrato. Un sospiro di sollievo». In provincia Dad e tampone alla Maestri di Sala Baganza (2 classi), alla Belloni di Colorno (1), Langhirano (1) e Traversetolo (1 all'istituto comprensivo), Fidenza (1 alla Ongaro), Sorbolo (2 alla Boni) e a Collecchio (1 alla Verdi).

SCUOLE MEDIE

Quarantena per due classi della scuola Malpeli di Baganzola e una alla Vicini, tre alla Zani di Fidenza e una alla Pelacani di Noceto. Più numerose le classi con «frequenza sospesa»: in città all'Ic Ferrari (2), una ognuno per Toscanini, Lodi, Maria Luigia, La Salle e Vicini; una classe rispettivamente a Busseto, Fontevivo, «Il Seme» e «Zani» di Fidenza, Traversetolo (Manzoni), Varano, Medesano (De Amicis), Monchio. Inoltre a Salso due classi alla Carozza e una alla Sant'Agostino e 6 classi alla scuola Solari di Felino.

PIÙ DAD ALLE SUPERIORI

Fra gli istituti superiori, quarantena solo per una classe del liceo Ulivi.

Per il resto, Dad in attesa dei tamponi in diversi istituti: in città al Bodoni (4 classi), Itis (3), Marconi (2), una per Alfieri, Romagnosi, Maria Luigia, Toschi, Conservatorio Boito, Cpia ed Ecipar.

In provincia due classi al Berenini, due al Solari, una al Galilei di San Secondo e 7 al Gadda di Langhirano. «Stiamo aspettando i tamponi, è questione di giorni», precisa la dirigente scolastica Margherita Rabaglia.

