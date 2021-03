San Daniele Po, intervista al sindaco paleontologo

GIOVANNA PAVESI

SAN DANIELE PO Una femmina subadulta, con una massa corporea di circa 132 chili e di grandezza intermedia. Oggi, per caratteristiche fisiche, sarebbe paragonabile a un leone asiatico e il fossile di una parte della sua emimandibola sinistra, che ha più di 100mila anni, ha dimostrato la sua (inedita) presenza nella Pianura Padana del tardo Pleistocene.

Si chiama Panthera spelaea intermedia e, anche se sembrava impossibile, una parte dei suoi resti è stata ritrovata, nel 2017, nei depositi alluvionali del tratto cremonese del fiume Po.

«Il fatto che, nel periodo Quaternario, qui, ci fosse la specie di un predatore alfa apicale della catena trofica, mai definita prima d’ora, è entusiasmante: questi reperti, infatti, sono sempre stati rinvenuti in grotte, sulle catene montuose e mai in pianura. Questo testimonia che la nostra conoscenza dell’area non era ancora così approfondita», racconta ancora emozionato Davide Persico, che quel frammento l’ha trovato e analizzato per primo, ora pubblicando uno studio sulla rivista «Quaternary International».

Nella vita fa il paleontologo e il ricercatore all’università di Parma, nel Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale, ma è anche sindaco di San Daniele Po, un paese della provincia di Cremona. Il fossile costituisce l’unica testimonianza della presenza di questa sottospecie nell’area e come confermato da Persico è la prima volta che viene trovata in Italia.

Lo studioso ipotizza che l’animale avesse un vello abbondante e una pelliccia più folta perché abituato al clima più freddo.

E il fatto che si trattasse di un esemplare intermedio dimostra l’estrema varietà genetica della specie. «Il reperimento integra una serie di informazioni paleontologiche e storiche estremamente importanti, per la migliore conoscenza di queste specie e dell’evoluzione climatica e ambientale del nostro territorio», chiarisce Persico.

Il quale conferma che, con il ritrovamento di questo fossile, lo spettro di specie che potenzialmente hanno vissuto in Pianura Padana nel Quaternario è quasi completo: «Al momento, sono stati trovati tutti gli erbivori e i carnivori che abitavano la zona e se i reperti dei primi sono sempre numerosissimi anche nell’ambiente attuale, i secondi rappresentano una rarità. Sul territorio sono pochi e difficilmente riescono a fossilizzare, a causa delle piccole dimensioni delle loro ossa, che, degradate dal fiume, si trovano con maggiore difficoltà. Da quando abbiamo iniziato a raccogliere e collezionare, nel 1998, i resti dei carnivori rinvenuti sono stati soltanto 8, contro 800 degli erbivori».

La scoperta, come confermato dallo studioso, racconta uno scenario insolito del fiume Po: «È un mondo completamente diverso da quello che siamo abituati a osservare, oggi: è glaciale, interglaciale, fatto di faune di grandi mammiferi, che sono migrati dall’Asia, attraverso l’Europa, fino ad arrivare in Pianura Padana. La nostra area, Emilia e Lombardia, in particolare, è stata colonizzata per un certo periodo di tempo da questi esemplari, fino a quando il clima ha soddisfatto le loro esigenze di sopravvivenza e di riproduzione».

Per Persico, si tratta di un ritrovamento straordinario, nel vero senso della parola. «Quando sui resti di un vertebrato sono conservati anche i denti, si riescono a ottenere da questi il 99% delle informazioni utili per ricostruire la specie di appartenenza del fossile – conclude -. Si tratta di una rarità assoluta, che si è presentata in uno stato di conservazione veramente eccezionale».