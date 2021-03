Buia (Ance): «La burocrazia ferma le opere. Rischiamo di perdere i fondi europei»

I soldi ci sono e le imprese sono pronte. Ciò nonostante, in Italia i cantieri non riescono a partire. Il coacervo di norme e competenze, in una parola, la burocrazia, è una zavorra che frena opere e investimenti, ma senza infrastrutture il Paese rischia di diventare sempre più povero. I miliardi messi sul piatto dall'Europa con il Recovery plan sono un'occasione imperdibile, sostengono i costruttori, a patto di riuscire a spenderli.

PIERLUIGI DALLAPINA

«In media, servono 15 anni per realizzare opere superiori ai 100 milioni di euro. Quando cambiano i ministri quello nuovo rifà la programmazione delle opere e nel coacervo di norme i funzionari pubblici lasciano decidere i giudici». Gabriele Buia, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili non fa sconti, «è una bolgia di competenze», e in più teme che la cronica lentezza del sistema Paese possa far perdere l'occasione del Recovery plan.

L'Europa ha messo a disposizione dell'Italia 209 miliardi di euro. Questi soldi serviranno a rimettere in moto le infrastrutture e l'economia?

Se usassimo i soldi del Recovery plan seguendo i tempi attuali della burocrazia riusciremmo ad usare solo il 48% dei fondi messi a disposizione. Per il mondo delle costruzioni parliamo di 114 miliardi di euro, ma le procedure burocratiche impedirebbero di sfruttare il 52% di questa somma. I 209 miliardi complessivi erano arrivati a 223, ma il nuovo Governo li ha riportati a 209, togliendo 14 miliardi di opere, perché sapeva che non sarebbe riuscito a realizzarle rispettando i tempi.

I fondi europei hanno una data di scadenza?

Tutti i progetti presentati dovranno essere ultimati e rendicontati entro il 2026. Ricordo però che le prime dieci opere del Recovery plan derivano dalla Legge obiettivo datata 2001. Questo dà il metro di misura della lentezza della nostra burocrazia. Ci sono infrastrutture indispensabili per il territorio, come la Campogalliano-Sassuolo o l'autostrada Cispadana, tanto per restare in Emilia Romagna, che da oltre 15 anni aspettano l'avvio dei lavori. Casi del genere sono sparsi in tutta Italia, purtroppo. Anas, impiega in media 5 anni per avere le autorizzazioni necessarie per bandire una gara d'appalto.

In che modo la burocrazia blocca i cantieri?

È una bolgia di competenze. Negli ultimi otto anni sono stati riprogrammati i fondi cinque volte e, ad ogni nuovo ministro, dall'elenco venivano aggiunte o tolte opere. La pubblica amministrazione, che è stata depotenziata, sulla testa ha la spada di Damocle del danno erariale e dell'abuso d'ufficio. Il risultato è che i funzionari, di fronte al coacervo di norme, adottano il blocco della firma, preferendo lasciar decidere i giudici. Al ministero delle Infrastrutture ci sono più avvocati che ingegneri. E poi servono i pareri dei ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, che a volte sono contrastanti. Intanto gli anni passano. Come se non bastasse va coinvolto anche il Cipe.

Quanto pesano i ritardi sulle imprese?

A causa delle lungaggini della burocrazia ci sono imprese che falliscono nonostante siano riuscite ad ottenere l'aggiudicazione dei lavori. Il 70% delle cause che allungano i tempi dei lavori sono riconducibili a iter burocratici a monte della gara d'appalto. Per opere sotto il milione di euro, il tempo medio di attuazione, cioè dal progetto all'esecuzione, è di quattro anni. Inoltre, un'impresa che si è aggiudicata un appalto dieci anni fa, ora non potrà certo eseguire i lavori rispettando i prezzi fatti all'epoca.

Quali soluzioni proponete alla politica per superare la zavorra della cattiva burocrazia?

Il governo Draghi farebbe un grande servizio alla collettività se semplificasse le procedure, imponendo tempi perentori entro i quali avviare un cantiere e la pratica del silenzio assenso. In 120 giorni si decide tutto. Quando poi un'opera è di interesse pubblico, una volta concertata va avanti senza nessuna interruzione. Nei territori senza infrastrutture le imprese non si insediano, ma senza imprese non c'è lavoro.