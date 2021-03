Due alunni lasciano le medie di Berceto: polemica in paese

VALENTINO STRASER

BERCETO Due famiglie di Berceto hanno deciso di trasferire i propri figli in un'altra scuola fuori comune. Una scelta che ha sollevato un vivace dibattito in paese, con la preoccupazione di vedere penalizzata l'utenza scolastica. Una discussione man mano alimentata da incomprensioni e sfociata in critiche e pettegolezzi, che hanno spinto i genitori degli alunni della scuola media di Berceto a manifestare in modo unanime la loro posizione a favore del plesso scolastico del capoluogo.

«La diminuzione di qualche alunno iscritto in una scuola di montagna, come Berceto, può fare la differenza», ha commentato un genitore di un alunno.

In una lettera inviata alla Gazzetta, i genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno ribadito che «è un peccato che queste tensioni si creino in un piccolo paese come il nostro. Un paese dove il fatto di avere una scuola non solo è una grande fortuna ma è soprattutto un privilegio. Un privilegio che rischiamo di perdere a causa di qualche incomprensione, facilmente risolvibile se solo ci fosse la volontà di interfacciarsi in un sano e costruttivo raffronto. Per questa ragione - proseguono - abbiamo voluto incontrare di recente i docenti dei nostri ragazzi, scegliendo, per l'occasione, la Sala del Municipio, nel rispetto delle norme anti-Covid. Durante l'incontro, i professori hanno manifestato grande disponibilità alla risoluzione delle nostre problematiche».

Un fronte comune, di genitori e docenti, per affermare l'importanza di avere una scuola di qualità in una realtà decentrata come Berceto. «Siamo consapevoli - ribadiscono i genitori - che la nostra soddisfazione non deriva solo dalla comodità e dalla sicurezza che la prossimità di una scuola di paese offre, ma anche dalla fortuna di aver incontrato un gruppo di docenti preparato che si è fatto carico in ogni disciplina delle lacune lasciate dal prolungato lockdown dello scorso anno e di proseguire nel programma in modo spedito, ognuno con un suo metodo e un suo modo, ma tutti accomunati da una grande attenzione e scrupolosità. Certo, qualcuno è più severo e qualcun altro più materno, ma questo rispecchia il denominatore comune di ciò che i nostri ragazzi incontreranno nel loro futuro cammino scolastico e non solo».

Detto ciò, concludono i genitori degli alunni della scuola media di Berceto, «non esprimiamo giudizio alcuno di fronte alla volontà di trasferire i propri figli in altra sede scolastica, fuori comune, pretendiamo altresì non venga giudicata come leggera la nostra scelta di farli restare».