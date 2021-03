Il liquore si incendia. Due persone ricoverate con ustioni

Stavano preparando un liquore, quando la pentola, in cui stava bollendo l'alcool, improvvisamente ha preso fuoco.

La fiammata che si è sprigionata in quella cucina è bastata però a far finire all'ospedale Maggiore due persone, una donna e un uomo. È proprio la prima la più grave dei due.

L'incidente domestico è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella cucina di una palazzina di via Kolbe, in località San Prospero. I due non hanno avuto il tempo di proteggersi da quello che stava accadendo.

Le fiamme, che si sono sprigionate all'improvviso dai liquidi che stavano bollendo, hanno avvolto i due bruciando loro i vestiti e poi ustionandoli su diverse parti del corpo.

Immediatamente è partito l'allarme ed è scattata la macchina dei soccorsi. A San Prospero sono così immediatamente arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze e un'automedica del 118. In via Kolbe è giunta anche una pattuglia della Squadra Volanti della polizia di Stato.

I vigili del fuoco non hanno dovuto, però, spegnere le fiamme che si erano già esaurite, ma hanno ugualmente provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento che ha subito qualche danno soltanto nella stanza in cui è avvenuto l'incidente.

Il personale sanitario ha, invece, trasportato all'ospedale le due persone che erano all'interno dell'appartamento. I due feriti – una donna di quarant'anni e un uomo di trentasette – hanno riportato infatti diverse ferite in seguito alla fiammata e sono stati entrambi trasportati al centro ustioni dell'ospedale Maggiore.

Dei due è proprio la donna la più grave. Avrebbe, infatti, riportato ustioni del trenta per cento sul viso, sulle mani e sui piedi. La quarantenne, nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sono meno gravi, invece, le condizioni dell'uomo, che è stato ricoverato però anche lui al centro ustioni dell'ospedale Maggiore.

