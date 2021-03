L'ansia dei «fragili»: «Quando toccherà a noi? Mancano informazioni»

MONICA TIEZZI

Ha collaborato Vittorio Rotolo

Telefonate all'Ausl e all'ospedale; richieste di informazioni; interrogazioni regionali; solleciti che, in questo clima di incertezza, nel vuoto. C'è preoccupazione fra i malati cronici del territorio che vedono allungarsi i tempi delle vaccinazioni. Sono 13 le categorie «fragili» alle quali andrebbe somministrato il vaccino in via prioritaria nella seconda fase vaccinale (malattie cardiocircolatorie; condizioni neurologiche e disabilità; diabete e altre endocrinopatie severe; fibrosi cistica e insufficienze o patologie renali; malattie autoimmuni, epatiche e cerebrovascolari; patologia oncologica e emoglobinopatie; sindrome di Down; trapiantati; obesi gravi) e che vedono il traguardo dell'immunità allontanarsi per le difficoltà della campagna vaccinale.

«Le vaccinazioni ai disabili sono iniziate solo nei centri residenziali e nelle cooperative, dove i disabili condividono spazi comuni - spiega Walter Antonini, presidente di Anmic (Associazione nazionale mutilati invalidi civili) - Ma si tratta di una minoranza esigua. Per tutti gli altri regna l'incertezza e l'assenza di informazioni». A livello provinciale, spiega Antonini, si parla di circa 16 mila persone, quelle che usufruiscono dei cosiddetti «servizi agevolati». «Vediamo che si inizia a vaccinare il personale universitario, in un momento in cui la maggior parte delle lezioni sono a distanza. E nulla si sa dei caregiver dei disabili, che potrebbero fare il vaccino Astrazeneca per tutelare le persone che assistono. Continuiamo a ricevere telefonate da associati, familiari e caregiver che chiedono se si possono prenotare e come. Abbiamo messo a disposizione i nostri medici, potremmo attrezzare il parcheggio della nostra sede per un drive through vaccinale. Ma ripeto: non ci sono informazioni».

«La nostra chat è in fermento, tante le richieste sui tempi della vaccinazione - conferma anche Giuliano Antognarelli, presidente dell'Associazione diabetici Parma - Purtroppo non c'è nulla di ufficiale, si suppone che si andrà ad aprile/maggio, considerando la carenza di Pfizer e Moderna, i due farmaci indicati per le categorie fragili. Ho inviato richieste alle istituzioni sanitarie e non ho ricevuto risposta. Pazientiamo, ma ricordiamo che i diabetici a Parma e provincia sono 34mila e attendono con ansia di essere immunizzati».

Sono una categoria decisamente più esigua i malati di fibrosi cistica (183 quelli seguiti dall'ospedale di Parma), ma anche loro hanno dovuto far sentire con forza la loro voce, spiega Brunella Bonazzi, rappresentante della Lega italiana fibrosi cistica Emilia. «La nostra patologia non era stata inclusa nella prima versione della campagna vaccinale nazionale ed è stata inclusa solo un paio di settimane fa, dopo le proteste delle associazioni dei malati - dice Bonazzi - Peccato che ci si sia dimenticati dei familiari e conviventi dei malati under 16, per i quali al momento non ci sono indicazioni alla vaccinazione. Sarebbe importante che questi ragazzi venissero tutelati da un contagio da parte di chi vive con loro e si occupa di loro».

Attendono con impazienza la vaccinazione anche i malati oncologici, che hanno difese immunitarie basse o compromesse. «Devo dire che l'oncologia di Parma riserva davvero molte attenzioni a questi pazienti. Per favorire i distanziamenti, ad esempio, è stato allungato l'arco di tempo giornaliero per le terapie. Ma la vaccinazione potrebbe offrire una sicurezza in più», dice Ester Vic, presidente di «Verso il sereno», che supporta i malati e le loro famiglie.

Ester spiega che le cinque persone che fanno parte del direttivo e la segretaria, che operano nella sede dentro l'ospedale Maggiore, sono state vaccinate. «Ma sarebbe necessario vaccinare tutti i nostri volontari, in modo da poter tornare ad offrire i servizi interrotti a causa della pandemia, e in un momento nel quale c'è particolarmente bisogno di aiuto e sostegno ai pazienti».

«Oggi chi è affetto da una malattia rara come la nostra, non sa ancora quando potrà essere vaccinato: è molto grave» dice Maria Mussi, referente per l'Emilia-Romagna dell'Associazione volontaria per l'angioedema ereditario. Una patologia caratterizzata da episodi ricorrenti di gonfiore, a volte letali. «La campagna vaccinale non sta minimamente tenendo in considerazione le esigenze e i diritti di questi pazienti, che avrebbero dovuto avere la priorità - osserva Mussi - È una questione che riguarda in generale tutte le patologie rare, non solo l'angioedema ereditario. Nelle ultime settimane abbiamo interpellato le autorità sanitarie e i medici di base: le risposte che abbiamo ricevuto sono sempre state vaghe e contrastanti. Nessuno ha saputo dirci quando toccherà a noi. Intanto i giorni passano e siamo fortemente preoccupati: bisogna agire in fretta».